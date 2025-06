सेल्फी के लिए ब्रिज पर बढ़ी भीड़, अचानक भरभराकर गिरा पुल, तेज धार में बहे लोग, पुणे पुल हादसे की इनसाइट स्टोरी

Pune Bridge Collapsed: महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच रविवार को पुणे एक बड़ा हादसा देखने को मिला. यहां इंद्रायणी नदी पर बना पुराना पुल ढह गया. इस हादसे में करीब 25 से 30 सैलानियों के बह जाने की जानकारी सामने आई है. दरअसल, यह घटना पुणे ग्रामीण इलाके के कुंदमाला में स्थित मावल तालुका की है. कुंदमाला तालेगांव दाभाड़े कस्बे के पास प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. जानकारी के अनुसार, इंद्रायणी नदी पर बना पुल काफी पुराना बताया जा रहा है. रविवार होने के कारण, जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान पुल पर कई पर्यटक मौजूद थे. घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस, ग्रामीण और आपदा राहत कर्मी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

स्थानीय निवासी रघुविर शेलार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह घटना करीब साढ़े चार बजे के आसपास की है. करीब 100 से अधिक पर्यटक पुल पर घूमने के लिए आए थे, जिनमें से 20 से 25 लोगों को स्थानीय निवासियों ने रेस्क्यू किया है. चार से पांच लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है. इसके अलावा, कुछ लोग अभी भी पुल गिरने के बाद फंसे हुए हैं. उन्हें निकालने के लिए प्रशासन से मदद मांगी गई है और हाइड्रा कैन भी मंगवाई गई है.

उन्होंने कहा कि रेस्क्यू किए गए लोगों को अस्पताल भेजा गया है. हालांकि, नदी में कितने लोग डूबे हैं, यह पता नहीं चल पाया है. बता दें कि पिछले दो दिनों से मावल इलाके में भारी बारिश हो रही है और इंद्रायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है. फिलहाल नदी में गिरे पर्यटकों को बचाने के लिए राहत-बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की दो टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हादसे के बाद कुछ लोगों को बचा लिया गया है, दो लोगों की मौत हुई है. वहीं, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं. सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पुणे जिले के तलेगांव के पास इंदौरी में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढह जाने से हुई त्रासदी की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.

Pune, Maharashtra: On the bridge collapse over the Indrayani River, a local resident, Raghuveer Shelar, says, "This incident occurred just half an hour ago. Around 20 to 25 people have been rescued, but four to five are still missing..." pic.twitter.com/pIteOI60py

इस घटना के संबंध में मैं संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार के लगातार संपर्क में हूं. चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसलिए युद्ध स्तर पर खोज अभियान चलाया जा रहा है. मौके पर एनडीआरएफ को तैनात किया गया है. राहत कार्य में तुरंत तेजी लाई गई है. अब तक छह लोगों को बचाया गया है."

उन्होंने आगे कहा, "सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है. 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से छह की हालत गंभीर है. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. संभागीय आयुक्त खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं."

इससे पहले, सीएम फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "मैंने मावल तालुका में हुई घटना के संबंध में संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर से बात की है. कुछ लोगों को बचा लिया गया है और कुछ अभी भी फंसे हुए हैं. संभावना है कि कुछ लोग बह गए हों, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. बचाव अभियान जारी है और सभी एजेंसियां घटनास्थल पर मौजूद हैं."

Pune, Maharashtra: A rescue team member says, "...It collapsed while people were crossing it. Around 20–25 people were on the bridge at that time. So far, two bodies have been recovered, and the rescue operation is still underway. The families of the victims and a regular crowd… pic.twitter.com/NGtdl2YtsU