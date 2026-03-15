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Puducherry Election Date Announcement: पुडुचेरी में कब होगा विधानसभा चुनाव? ECI कर रहा है तारीखों का ऐलान

Election Commission Puducherry Poll Date Announcement: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर रहा है. थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि राज्य में कब चुनाव होंगे.

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Puducherry Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर रहा है. दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में एन. रंगासामी की सत्ता बरकरार रहेगी या विपक्ष बाजी मारेगा, इसकी आधिकारिक घोषणा बस कुछ ही देर में होने वाली है.

पुडुचेरी विधानसभा चुनाव  2021 पर एक नजर
2021 के चुनाव में पुडुचेरी ने एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखा था, जब एनआर कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन (AINRC+) ने जीत हासिल की थी.
कुल सीटें: 30 (निर्वाचित) + 3 (मनोनीत) = 33
बहुमत का आंकड़ा: 16 (निर्वाचित सीटों पर)
नतीजे:
AINRC: 10 सीटें
BJP: 6 सीटें
DMK: 6 सीटें
कांग्रेस: 2 सीटें
निर्दलीय: 6 सीटें
गठबंधन: चुनाव के बाद एन. रंगासामी के नेतृत्व में एनडीए (NDA) की सरकार बनी थी.
चरण: 2021 में पुडुचेरी में एक ही चरण (Single Phase) में 6 अप्रैल को मतदान हुआ था.

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