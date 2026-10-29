बनासकांठा में PM मोदी के स्वागत की तैयारी, दूध मंडलियां दीपों और रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाईं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के बनासकांठा दौरे को लेकर पूरे जिले में उत्साह का माहौल है. गांव-गांव में दिवाली जैसा नजारा देखने को मिल रहा है. कहीं दूध मंडलियों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, तो कहीं महिलाएं रंगोली बनाकर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी हैं. बनासकांठा के बसु गांव में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. यहां मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाली दूध मंडली में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खास उत्साह है. महिला पशुपालक अपने गांव के इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भिलड़ी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त भी जारी करेंगे.

दूध मंडली को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया

बनासकांठा जिले के गांव-गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं. दूध मंडलियों को दीपों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है. शाम होते ही दूध मंडलियां रोशनी से जगमगा उठी हैं. गांवों में उत्सव जैसा माहौल है और पशुपालक प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं.

बनासकांठा जिले के बसु गांव की तस्वीर भी खास है. यहां दूध मंडली को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है. महिला पशुपालक रंगोली बनाकर प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटी हैं. मुस्लिम समुदाय की बहुलता वाले इस गांव में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय पशुपालक इस दौरे को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

महिला पशुपालकों में भी खुशी का माहौल

बसु गांव की महिला पशुपालकों में भी प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर खास उत्साह है. महिलाएं अपनी दूध मंडली को सजाने-संवारने में जुटी हैं. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, यह उनके लिए खुशी का अवसर है. गांव के लोग अपने अंदाज में उनका स्वागत करने की तैयारियां कर रहे हैं. डेयरी उद्योग और पशुपालन के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले बनासकांठा में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्सव का माहौल है.

30 अक्टूबर को भिलड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे और भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे. फिलहाल, बनासकांठा के गांवों में स्वागत की तैयारियां जारी हैं और पशुपालक प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहे हैं.

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