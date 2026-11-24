सहारनपुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कथित तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर सियासत गरमा गई है. इस मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह महज एक प्रशासनिक भूल नहीं, बल्कि ऐसे रिश्तों का खुलासा है जिन्हें अब तक छिपाने की कोशिश की जाती रही थी. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी टिप्पणी करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा. उन्होंने लिखा, "सुना है सहारनपुर में किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है. इसका मतलब भाजपा सरकार यह कह रही है कि हम सोच-समझकर इन्हें कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ. सम्मान देने के बाद उसे गलती बताना और बड़ा अपमान है."
सपा प्रमुख ने आगे कहा कि असल गलती सम्मान देने की नहीं, बल्कि उस संबंध के सामने आ जाने की है जिसे अब तक दबाकर रखा गया था.
सुना है सहारनपुर में किसी को गलती से सम्मान दे दिया गया है… इसका मतलब भाजपा सरकार ये कह रही है कि हम सोच-समझकर इनको कभी सम्मान नहीं देते, जो हुआ भूल से हुआ। ये कहना तो सम्मान देने के बाद और भी बड़ा अपमान है। दरअसल भाजपा सरकार से गलती ये हुई कि जो संबंध दबा-छिपा था उसका भंडाफोड़ हो गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनको सम्मान देकर, अप्रत्यक्ष रूप से किसी और का अपमान किया जा रहा हो। बात कोई भी हो लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। दिक़्क़त ये है कि भाजपा सरकार अपने द्वारा दिया गया सम्मान कैसे वापस ले। लगता है कि 'कपड़ों से पहचान लेने का दावा करनेवालों से इस बार बहुत भारी भूल हो गई है।' दरअसल ये पहचान की गलती नहीं है, चरखी से संबंध की डोरी खुल जाने की गलती है। और ये गलती उस विभाग से हुई है जिससे ख़ुफ़िया जानकारी भी रखने की उम्मीद की जाती है। जो कुछ आँख के सामने है अगर उसमें ही इनसे इतनी भारी भूल हो रही है तो दबी-छुपी बातों में इनकी हालत कितनी ख़राब होगी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो विपक्ष की भी कोई भूमिका नहीं है कि सरकार तुरंत भ्रामक बयान देकर, बड़ी-बड़ी संगीन धाराओं में 4-5 को निरुद्ध और गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाए। सच तो ये है कि भाजपा सरकार ने पुलिस को झूठे मुक़दमे, फ़र्ज़ी एनकाउंटर, हिरासत में हत्या करने, चुनावी घपलों व वसूली करने के लिए मजबूर करके, पुलिस विभाग को बुरी तरह भ्रष्ट और नाकाम बना दिया है। जनता के सामने ये सवाल है कि नाकाम पुलिस के ख़िलाफ़ वो एफ़आइआर लिखाये भी तो कहाँ? उप्र की सरकार और पुलिस विभाग ने तो चुनाव लड़ने से पहले ही इनकी ज़मानत ज़ब्त कर दी है और बोलती बंद। इस ‘सम्मान रूपी अपमान' के प्रकरण के बाद हैदराबाद तक में भाजपा के ख़िलाफ़ बहुत आक्रोश फैल गया है। इस बहाने से भाजपा इनकी ये भी बेइज़्ज़ती कर रही है कि आपको कोई पहचानता ही नहीं है। सुना है पीछे बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा है : हम थे जिनके सहारे, वो हुए न हमारे… विशेष टिप्पणी: उप्र पुलिस कह रही है कि इस हास्यास्पद घटना से संबंधित सोशल मीडिया सामग्री इसलिए हटा दी जाए कि उससे उप्र पुलिस की छवि ख़राब हो रही है। ऐसे में जनता पूछ रही है कि ‘छवि' बची ही कहाँ है जो ख़राब होगी।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026
यूपी पुलिस पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जिस विभाग से खुफिया जानकारी रखने की उम्मीद की जाती है, अगर वही सामने दिख रही चीजों में इतनी बड़ी चूक कर रहा है, तो पर्दे के पीछे की चीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है.
उन्होंने भाजपा सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया. सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने पुलिस को झूठे मुकदमे दर्ज करने, फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौत, चुनावी गड़बड़ियों और वसूली जैसी गतिविधियों में उलझाकर विभाग को कमजोर और बदनाम कर दिया है.
उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनता के सामने सवाल है कि अगर पुलिस ही नाकाम हो जाए तो उसके खिलाफ एफआईआर कहां दर्ज कराई जाए.
अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके. उन्होंने दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा की स्थिति असहज हो गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि दिया गया सम्मान वापस कैसे लिया जाए.
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