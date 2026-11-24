भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन की घोषणा कर दी. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी इस गठबंधन में 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि आज गठबंधन का ऐलान तो हुआ, लेकिन सीट शेयरिंग फ़ॉर्मूल की घोषणा नहीं हुई. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा मुख्यालय में इस गठबंधन की घोषणा की.

अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और अकाली दल के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है.

अकाली दल ने अब समाप्त हो चुके तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में भाजपा से अपना 24 साल पुराना नाता तोड़ लिया था.

इससे पहले अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहीं.

अमित शाह ने पिछले महीने दिल्ली में दोनों दलों के बीच गठबंधन का संकेत दिया था. गत एक नवंबर को अपनी चंडीगढ़ यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा था कि पंजाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनेगी.

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