ऑस्ट्रिया में वंदे मातरम की धुन के साथ हुआ पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, VIDEO देखें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के सुबह ऑस्ट्रिया पहुंचे थे. इससे पहले वह दो दिन के लिए रूस में थे. ऑस्ट्रियन आर्टिस्ट ने होटल में पीएम मोदी का स्वागत वंदे मातरम गाते हुए किया. प्रधानमंत्री मोदी वियना के होटल रिट्ज-कार्लटन पहुंचे और होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका स्वागत किया. होटल पहुंचने पर ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने उनके स्वागत में वंदे मातरम गाया.

41 सालों में यह पहली बार है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है. इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था. प्रधानमंत्री मोदी ने वियना पहुंचने की घोषणा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें इस यात्रा को उन्होंने "स्पेशल" बताया.

#WATCH | Austrian artists sing Vande Mataram to welcome Prime Minister Narendra Modi, as he arrives at the hotel Ritz-Carlton in Vienna. pic.twitter.com/mza5OHMrWY — ANI (@ANI) July 9, 2024

इसके अलावा, उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नियोजित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति उत्साह व्यक्त किया, जिनमें उच्च स्तरीय वार्ताएं और ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर तथा ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत शामिल है. प्रधानमंत्री और चांसलर, ऑस्ट्रिया और भारत के व्यापारिक नेताओं को भी संबोधित करेंगे.

Landed in Vienna. This visit to Austria is a special one. Our nations are connected by shared values and a commitment to a better planet. Looking forward to the various programmes in Austria including talks with Chancellor @karlnehammer, interactions with the Indian community and… pic.twitter.com/PJaeOWVOm1 — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

ऑस्ट्रिया की अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य वह आधार हैं जिन पर दोनों देश और अधिक घनिष्ठ साझेदारी का निर्माण करेंगे. पीएम मोदी का यह रिमार्क ऑस्ट्रियन चांसलर के एक्स पर किए गए एक पोस्ट के बाद आया है. इस पोस्ट में ऑस्ट्रियाई चांसलर नेहामर ने लिखा, "मैं अगले हफ्ते वियना में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हूं. यह यात्रा एक विशेष सम्मान है क्योंकि यह 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है और हम भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं."

I very much look forward to welcoming @narendramodi, the Prime Minister of India, the world's largest democracy, next week in Vienna. This visit is a special honour as it marks the first visit by an Indian Prime Minister in over forty years, and a significant milestone as we… — Karl Nehammer (@karlnehammer) July 6, 2024

पीएम मोदी ने उनके इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, आपका शुक्रिया चांसलर कार्ल नेहामर. "इस ऐतिहासिक अवसर पर ऑस्ट्रिया की यात्रा करना वास्तव में सम्मान की बात है. मैं हमारे देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर हमारी चर्चाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं. लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्य वह आधार हैं जिस पर हम एक और करीबी साझेदारी का निर्माण करेंगे."