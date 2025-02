फिटनेस जरूरत, स्वस्थ आबादी से ही देश का विकास... जानें मोटापे के खिलाफ मुहिम में लोग कैसे हो रहे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मोटापे के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया. इसको सभी ओर से अब खूब समर्थन मिल रहा है. पीएम ने मोटापे के ख़िलाफ़ अभियान को नई धार देने के लिए एक्स पर एक पोस्ट भी किखा. उन्होंने इसके लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित 10 लोगों को नॉमिनेट किया. अब उन लोगों ने पीएम के पहल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान में शामिल होने पर खुशी जताई. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मोटापे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान से जुड़कर बहुत खुश हूं. मोटापे के कारण हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, पक्षाघात और सांस लेने की समस्या जैसी जीवनशैली से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, साथ ही चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी पैदा होती हैं. आज मैं मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री के अभियान में शामिल होने के लिए इन 10 लोगों को नामित कर रहा हूं और उनसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 10-10 और लोगों को नामित करने का अनुरोध कर रहा हूं."

I'm very happy to join the campaign against obesity launched by PM @narendramodi ji. Obesity causes a number of lifestyle related health issues like heart disease, type 2 diabetes, strokes & breathing problems not to mention mental health conditions like anxiety & depression.… — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) February 24, 2025

फ़िल्म स्टार आर माधवन ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और पीएम मोदी के इस अभियान की तारीफ करते हुए फिटनेस की ज़रूरत को महत्वपूर्ण बताया.

I thank the Honorable Prime Minister, Shri @narendramodi Ji, for launching this essential and impactful awareness program to inspire our nation toward better health. I am honored to be nominated to help spread this important message.



I, in turn, nominate the following… https://t.co/LDw7rb86pI — Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) February 24, 2025

वहीं केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने क्रिकेटर विराट कोहली का फिटनेस से जुड़ा एक वीडियो साझा किया. जिसमें विराट कोहली फिट रहने के लिए नमक, चीनी, घी के कम इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं.

ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी के इस अभियान के समर्थन में फिटनेस को पहली ज़रूरत बताते हुए उसे वीडियो गेम में उलझे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी बताया.

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ाते हुए 10 लोगों को इस अभियान में जोड़ा है. उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें न केवल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जरूरत है, बल्कि एक स्वस्थ आबादी की भी जरूरत है.

To achieve the mission of a Viksit Bharat by 2047, we not only need a strong economy but a healthy population as well…



Making small changes, like using even 10% less cooking oil can build up to big contributions; be it to your well-being, to your wallet, or to a healthier… https://t.co/dPiWetRdRx — anand mahindra (@anandmahindra) February 24, 2025

दरअसल प्रधानमंत्री ने रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में मोटापे को समस्या बताते हुए इससे बचने और इसे अभियान के तौर पर चलाने की बात कही थी. 'मन की बात' कार्यक्रम के 24 घंटे के भीतर उन्होंने इस अभियान को नए सिरे से बल देने के लिए बड़ी हस्तियों को इसमें जुड़ने का आह्वान कर दिया. अब इस अभियान में लोग खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

As mentioned in yesterday's #MannKiBaat, I would like to nominate the following people to help strengthen the fight against obesity and spread awareness on reducing edible oil consumption in food. I also request them to nominate 10 people each so that our movement gets bigger!… pic.twitter.com/bpzmgnXsp4 — Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2025

प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों की 10 हस्तियों को नामित किया, जिनमें जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उद्योगपति आनंद महिंद्रा, अभिनेता मोहनलाल व आर माधवन, गायिका श्रेया घोषाल, भोजपुरी गायक-अभिनेता निरहुआ, निशानेबाज मनु भाकर, भारोत्तोलक मीराबाई चानू, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि और सामाजिक कार्यकर्ता एवं सांसद सुधा मूर्ति शामिल हैं.