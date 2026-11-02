PM Modi का पुणे को बड़ा तोहफा, ₹21,800 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी, शहर की बदलेगी रफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में सार्वजनिक परिवहन को नई पहचान देने वाली बड़ी मेट्रो परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 21,800 करोड़ रुपये की पुणे मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इनमें पुणे मेट्रो लाइन-3 (पिंक लाइन) का उद्घाटन और पुणे मेट्रो फेज-2 की आधारशिला शामिल है. इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में यात्रा तेज, आसान और अधिक सुविधाजनक होगी. इसके साथ ही ट्रैफिक जाम और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.

23 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी पुणे मेट्रो लाइन-3, यानी पिंक लाइन का उद्घाटन करेंगे. लगभग 8,300 करोड़ रुपये की लागत से बनी यह लाइन करीब 23 किलोमीटर लंबी है और मान (Maan) से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाती है. यह कॉरिडोर पुणे के बड़े आईटी हब हिंजवड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ता है. इससे रोजाना हजारों आईटी पेशेवरों और अन्य यात्रियों को राहत मिलेगी. नई लाइन मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से भी जुड़ेगी, जिससे शहर के अलग-अलग हिस्सों के बीच यात्रा और आसान हो जाएगी.

माना जा रहा है कि इस लाइन के शुरू होने से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.

महिलाओं के हाथ में होगी पूरी मेट्रो की कमान

पिंक लाइन की सबसे खास बात यह है कि इसका संचालन पूरी तरह महिला ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा. यह देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल मानी जा रही है. परियोजना को महिला सशक्तिकरण और जेंडर-इंक्लूसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है. पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस लाइन की कुल बिजली जरूरत का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करने की योजना बनाई गई है.

फेज-2 से और बड़ा होगा पुणे मेट्रो नेटवर्क

प्रधानमंत्री मोदी पुणे मेट्रो फेज-2 का भी शिलान्यास करेंगे. इस चरण की अनुमानित लागत करीब 13,500 करोड़ रुपये है. फेज-2 के तहत लाइन 2A, 2B, 4 और 4A का निर्माण किया जाएगा, जिससे पुणे का मेट्रो नेटवर्क काफी विस्तारित होगा.

लाइन 2A और 2B

इन दोनों लाइनों की कुल लंबाई करीब 12.75 किलोमीटर होगी.

लाइन 2A : वनाज (Vanaz) से चांदनी चौक तक

लाइन 2B : रामवाड़ी से विठ्ठलवाड़ी तक

ये दोनों लाइनें मौजूदा पूर्व-पश्चिम मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करेंगी.

लाइन 4

करीब 25.52 किलोमीटर लंबी यह लाइन खराड़ी से खड़कवासला तक जाएगी.

लाइन 4A

करीब 6.12 किलोमीटर लंबी यह लाइन नल स्टॉप से मानिक बाग तक जोड़ेगी.

शहर के अहम इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा

फेज-2 के तहत बनने वाले नए कॉरिडोर खराड़ी, मगरपट्टा, हडपसर, स्वारगेट, मानिक बाग, नांदेड़ सिटी, पुणे कैंटोनमेंट और वारजे जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेंगे. रामवाड़ी से विठ्ठलवाड़ी तक का पूर्वी विस्तार तेजी से विकसित हो रहे खराड़ी और वाघोली के आवासीय, व्यावसायिक और आईटी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

नई लाइनें इंटरचेंज सुविधाओं के जरिए स्वारगेट, नल स्टॉप और खराड़ी बायपास पर मौजूदा मेट्रो नेटवर्क तथा अंतरशहरी बस सेवाओं से भी जुड़ेंगी. इससे यात्रियों को एक ही नेटवर्क के भीतर सहज यात्रा का विकल्प मिलेगा.

पुणे के परिवहन ढांचे को मिलेगी नई ताकत

इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पुणे में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच और क्षमता दोनों बढ़ेंगी. शहर के प्रमुख रिहायशी, व्यावसायिक और आईटी केंद्र बेहतर तरीके से जुड़ेंगे. सरकार का मानना है कि यह विस्तार पुणे को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और एकीकृत शहरी परिवहन नेटवर्क की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ें: महादेव बेटिंग ऐप केस: सौरभ चंद्राकर का फर्जी पासपोर्ट लगा NDTV के हाथ, अजंता मेंडिस नाम पर बना फेक डॉक्यूमेंट