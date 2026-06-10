डिफेंस, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्टक्चर और मिडिल क्लास... पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर NDA कॉन्केल्व को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने देश की विकास की रफ्तार में आई तेजी को लेकर एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई.
पीएम ने कहा, "इतने लंबे समय तक मां भारती की सेवा का सौभाग्य मिलना, यह ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव हो सकता है. और मेरे लिए तो जनता-जनार्दन ही ईश्वर का रूप है. इसलिए मैंने सेवा कार्य को एक साधना के रूप में देखा है. और यह साधना भी एकाकी नहीं रही, यह एक सामूहिक यज्ञ है, जिसमें आप सभी साथियों ने अपना योगदान दिया है. मैं आज इस यात्रा के सभी साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं.
PM Shri @narendramodi addresses NDA conclave in New Delhi. https://t.co/IZNKV1V1pR— BJP (@BJP4India) June 10, 2026
पीएम मोदी के भाषण की दस बड़ी बातें
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है. इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है. कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीनभावना से गिरा दिया था."
2014 के बाद क्या बदला पीएम ने बताया
प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 के बाद डिफेंस, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, इंफ्रास्टक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हुए हैं. पीएम बोले, 2014 में केवल 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे, अब देश में 100 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं. 2014 में डिजिटल पेमेंट न के बराबर थी."
पीएम मोदी ने कहा, "देश ने 12 साल में 23 हजार करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखा है. आज भारत 33 करोड़ मोबइल हैंडसेट खुद बनाता है. 2014 से पहले भारत सिर्फ 2.5 गीगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन करता था लेकिन अब हम 150 गीगावाट से ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. पहले इथेनॉल सिर्फ 1 प्रतिशत ब्लेंड होता था लेकिन अब 20 प्रतिशत से अधिक ब्लेंडिंग होती है."
2025-26 में भारत ने 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल किया: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, "आज दुनिया के बड़े-बड़े देशों की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7 प्रतिशत की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछली तिमाही जो 31 मार्च को खत्म हुआ है, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8 प्रतिशत रही है. ये सफलता इतनी आसान नहीं है, हम "Fragile Five" के कटघरे से बाहर निकलकर आज दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुके हैं."
Today, the major economies of the world are facing significant challenges. Despite this global slowdown, India achieved a remarkable growth rate of 7.7 percent in 2025-26. In the last quarter, which ended on March 31, India's growth rate stood at 7.8 percent.— BJP (@BJP4India) June 10, 2026
We have…
'पूर्वोत्तर भारत में शांति और स्थिरता लौट आई'
पीएम मोदी ने कहा है कि पहले पूर्वोत्तर भारत में बम और बंदूक थमने का नाम नहीं लेते थे. हमने पूर्वोत्तर भारत में शांति भी लौटाई और स्थिरता भी लेकर आए.
पीएम मोदी बोले, "पहले भारत आतंकी हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था. हमने आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर में भारत का सामर्थ्य दुनिया ने देखा."
We recognize the challenges faced by the middle class, as well as their aspirations for a better future. To support them, income up to Rs 12 lakh per annum is now tax-free. Today, the country benefits from a simple and faceless tax system. Improved infrastructure has made daily… pic.twitter.com/Y4ky0vHlan— BJP (@BJP4India) June 10, 2026
हम मिडिल क्लास की मुश्किलों को समझते हैं: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, हम मिडिल क्लास की मुश्किलों और बेहतर भविष्य के लिए उनकी उम्मीदों को समझते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए, हर साल 12 लाख रुपये तक की इनकम अब टैक्स-फ्री है। आज, देश को एक आसान और फेसलेस टैक्स सिस्टम का फायदा मिल रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना दिया है और पिछले 12 सालों में मिडिल क्लास के बच्चों के लिए नए मौके बने हैं.
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