सरकार की उपलब्धियों से लेकर कांग्रेस पर निशाना... NDA सरकार के 12 पूरे होने पर PM मोदी ने क्या-क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर NDA कॉन्केल्व को संबोधित कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि ये ईश्वर की विशेष कृपा है. मैं देश की महान जनता को नमन करता हूं. इतना लंबा कार्यकाल मिलना जनता की परिपक्वता का प्रतीक है. जनता-जनार्दन ही ईश्वर का रूप है. इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने लंबे समय तक भारत माता की सेवा करना, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, केवल ईश्वर की विशेष कृपा से ही संभव है. मेरे लिए, जनता ही ईश्वर का रूप है और इसीलिए मैंने हमेशा इस सेवा को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा है. यह आध्यात्मिक साधना कभी भी अकेले नहीं रही; यह एक सामूहिक 'यज्ञ' है, जिसमें आप सभी और कई अन्य सहयोगियों ने कर्तव्य की भावना के साथ अपनी सेवाएं दी हैं.

'कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश के लोगों ने अपना भरोसा हमें सौंपा'

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद 2014 में देश के लोगों ने अपना भरोसा मुझे सौंपा था. मुझे आज गर्व है NDA परिवार के तौर पर हमने देश का विश्वास और मजबूत किया था. देश के लोगों ने देखा है जब सही नीयत से सरकार चलती है दो देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है. 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से निकलना ये बताता है कि हमारी नीतियां सही हैं.

'यह NDA परिवार की सामूहिक उपलब्धि'

NDA नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं. इस अवसर पर NDA परिवार के सदस्यों ने एक प्रस्ताव भी पेश किया है. यह आपके स्नेह और उदारता को दर्शाता है, क्योंकि मैं इस यात्रा को व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता. हर तरह से यह हमारी सामूहिक उपलब्धि है, NDA की हर घटक पार्टी की साझा उपलब्धि है. इसलिए, मैं यह प्रस्ताव आप सभी को, हमारे NDA परिवार के हर कार्यकर्ता को, जिसमें BJP के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, समर्पित करता हूं. भारत के लोगों की सहज समझ हमेशा से अद्भुत रही है.

'लोगों की उम्मीद को आगे बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले के दशकों में काफी अस्थिरता और उथल-पुथल रही, जिससे देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा. हालांकि, अब लोग एक स्थिर सरकार का कामकाज देख रहे हैं और उसकी निर्णायक क्षमता की सराहना कर रहे हैं. आज, मैं इस देश की महान जनता के सामने नतमस्तक होता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं. जब 2014 में NDA की जीत हुई थी, तो मैंने कहा था कि देश के आम नागरिक के लिए एक नई उम्मीद जगी है. इस उम्मीद को बनाए रखना और उसे आगे बढ़ाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.

PM मोदी ने कहा कि मेरा मानना ​​है कि जो लोग कल तक गरीब थे और अब 'नया मध्यम वर्ग' बन गए हैं, उन्हें हमें वापस पीछे नहीं जाने देना चाहिए. इसलिए, एक सरकार और जन-प्रतिनिधि के तौर पर हमें दिन-रात काम करना होगा. 140 करोड़ लोगों वाले इस देश ने हम पर जो उम्मीदें जताई हैं, उन्हें पूरा करने के संकल्प के साथ हमने पूरी कोशिश की है. हमें भारत के युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा.

NDA नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "NDA के 12 साल के शासन की एक बड़ी कामयाबी यह है कि देश कांग्रेस की चालों के जाल से बाहर निकल आया है. आज देश का हर नागरिक 'विकसित भारत' के सपने से प्रेरित है. 'विकसित भारत' का सपना अब किसी एक व्यक्ति, सरकार या राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है, यह देश के हर व्यक्ति का सपना और संकल्प बन गया है. हमें इस सपने को पूरा करने के लिए अपना हर पल समर्पित करना होगा."

कांग्रेस पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है. कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था. देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे-धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है और बड़ी ही चतुराई से धीमी विकास को एक नाम दिया था, 'हिंदू ग्रोथ रेट' यानी कार्यशैली कांग्रेस की, दायित्व कांग्रेस का, विफलता कांग्रेस की लेकिन कलंक देश की बड़ी हिंदू आबादी के नाम लगाया गया. जबकि असल में इस कुसंस्कृति का नाम होना चाहिए था कांग्रेस ग्रोथ रेट.

इस 'कांग्रेस ग्रोथ रेट' की पहचान थी - शासन, नीति, नीयत और निर्णायक फैसले लेने की पूरी तरह से कमी. वाजपेयी के नेतृत्व में ही NDA सरकार पहली बार सत्ता में आई, तभी हमें तेज विकास की झलक देखने को मिली. लेकिन दुर्भाग्य से, 2004 में देश एक बार फिर अस्थिरता के भंवर और कांग्रेस की जकड़ में फंस गया.

कांग्रेस ने देश को करोड़ों रुपये के घोटालों में धकेल दिया था. 2014 में जब NDA सरकार बनी, तो देश की किस्मत बदल गई. देश ने विकास की वह रफ्तार देखी जो तब आती है जब नीयत, नीति और फैसला लेने की प्रक्रिया एक साथ मिलकर काम करती हैं. देश ने देखा कि जिन कामों में दशकों लग जाते थे, वे कुछ ही महीनों में पूरे हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पीएम मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

2014 में 74 एयरपोर्ट थे जो 2026 तक 160 से ज्यादा हो जाएंगे

2014 में 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे थे जो 2026 तक 6,700 किलोमीटर हो जाएंगे

2014 में सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो सेवा थी जो 2026 तक 20 से ज्यादा शहरों में होगी

2014 में रक्षा निर्यात ₹700 करोड़ था जो 2026 तक ₹23,000 करोड़ हो जाएगा

2014 में देश में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स थे, आज 100 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इंटरनेट से जुड़े हैं

2014 में डिजिटल पेमेंट न के बराबर थे, आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में पहले नंबर पर है.

2014 में भारत अपनी जरूरत के ज्यादातर मोबाइल फोन आयात करता था. आज भारत में 330 मिलियन से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट बनते हैं.

2014 में सोलर क्षमता सिर्फ 2.5 गीगावाट थी, आज यह 150 गीगावाट से ज्यादा है.

2014 में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी, जबकि आज यह 20% तक पहुंच गई है.

2014 में देश में एक भी सेमीकंडक्टर यूनिट नहीं थी, आज, 10 से ज्यादा सेमीकंडक्टर यूनिट बन रही हैं.

PM मोदी ने कहा कि हमने देश की जरूरतों को अपनी नीतियों और फैसलों का आधार बनाया और नई पहल करने के लिए एक नई सोच अपनाई. हमने युवाओं के लिए कौशल विकास मंत्रालय बनाया. सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और मछुआरों के लिए एक समर्पित मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया गया. हमारा फोकस साफ था- विकास की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे. हमने दिव्यांगजनों के लिए कानून बनाए और आदिवासी समुदायों के लिए 'जनमन' जैसी योजनाएं शुरू कीं. पहले, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा नहीं मिलता था, हमने उन्हें भी यह सुविधा दी. इसके अलावा, हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 'स्वनिधि' क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है.

'पिछले दशकों में ऐसा क्यों नहीं हुआ'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल यह है कि अगर 12 साल में इतना कुछ हासिल किया जा सकता था, तो पिछले दशकों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? यह कांग्रेस के दौर की विकास दर और NDA के दौर की विकास दर के बीच का अंतर दिखाता है. एक सिस्टम लोगों को इंतजार करवाता था, आज का सिस्टम नतीजे देता है. एक सिस्टम काम को रोकता और पटरी से उतारता था, आज का सिस्टम यह पक्का करता है कि काम समय पर और बड़े पैमाने पर हो. 2014 से 2026 तक की कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है. यह उस भारत की कहानी है जो पहली बार अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने लगा है, एक ऐसा भारत जो बड़े लक्ष्य तय करता है और उन्हें हासिल करने के लिए बिना थके काम करता है.

उन्होंने कहा कि इन 12 सालों में NDA की उपलब्धियों का एक और अहम पहलू है. हमने इन्हें दुनिया में अस्थिरता और उथल-पुथल के दौर में हासिल किया. इस दौर ने बार-बार एक स्थिर सरकार होने के फायदे दिखाए हैं. हम COVID-19 महामारी के समय को कभी नहीं भूल सकते. जब हर तरफ अफरा-तफरी और परेशानी थी, तब भारत ने उस संकट का सामना करते हुए भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा. यहां तक कि जब दुनिया भर के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं, भारत ने 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है. इसके अलावा 31 मार्च को खत्म हुई पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 7.8% रही.

'किसी भी राजनीतिक दल से बड़ा है देश'

PM मोदी ने कहा कि देश किसी भी राजनीतिक दल से बड़ा है और जब हम 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं, तो कोई भी फैसला मुश्किल नहीं होता. हमने ऐसे फैसलों पर साहसी और सोच-समझकर कदम उठाए हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, लेकिन जो देश के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी थे. पिछली सरकारें अनुच्छेद 370 पर चर्चा करने से भी हिचकिचाती थीं. हमने अनुच्छेद 370 को हटाया और पूरे देश में एक समान रूप से संविधान लागू किया. पहले पूर्वोत्तर भारत में हिंसा का बोलबाला था, लेकिन हमने उस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की है. पहले भारत चुपचाप आतंकवादी हमले सहता रहता था. अब हमने आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया है और दुनिया को भारत के संकल्प और ताकत का परिचय दिया है, जैसा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में दिखाया गया था.