आरजी कर रेप‑मर्डर केस की जांच का नेतृत्व करने वाले CBI अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सक से रेप और उसकी हत्या के मामले की जांच की निगरानी करने वाले सीबीआई के संयुक्त निदेशक वी चंद्रशेखर केंद्रीय एजेंसी के उन 31 अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदक के लिए चुना गया है. सरकार द्वारा रविवार को जारी सूची के अनुसार, गुजरात काडर के 2000 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी चंद्रशेखर को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है.

अधिकारी ने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्‍टर से हुए रेप और उसकी हत्या मामले की जांच की निगरानी एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में की थी. इस जांच के कारण चार्जशीट दाखिल किए जाने के कुछ महीनों के भीतर मामले में मुख्य आरोपी की दोषसिद्धि हुई.

ये भी पढ़ें: अश्लील सीडी केस में पूर्व CM बघेल को झटका, CBI की अपील मंजूर, फिर से आरोपी होंगे भूपेश

इन अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक

पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश शर्मा, उप-निरीक्षक प्रमोद कुमार यति, सहायक उप-निरीक्षक चमन लाल और हेड कांस्टेबल रामू गोला को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है.

ये भी पढ़े: हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग

एजेंसी के 25 अधिकारियों को पुलिस पदक

एजेंसी के 25 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है. इनमें एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी सीवी सुब्बा रेड्डी और उनके बैचमेट सदानंद शकरराव दाते शामिल हैं.

उप विधि सलाहकार मनमोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैद्यनाथ सामल और कैलाश साहू, उप पुलिस अधीक्षक रूबी चौधरी, मनीष कुमार उपाध्याय, अनमोल सचान, निशु कुशवाहा, अरिजीत सिन्हा, शरद सुरेश भावर, ताहिर अब्बास पी और धर्मेंद्र कुमार उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएमएमएस) से सम्मानित किया गया है.

निरीक्षक धर्मेंद्र, प्रोग्रामर दीप्ति वशिष्ठ, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) विनोद कुमार, अधिकारी अधीक्षक नारिकोटे नंदिनी, हेड कांस्टेबल नेतराम चौरसिया, पूरन मल गुज्जर, भोला रॉय, बाबू वर्गीज और विक्रम सिंह तथा कांस्टेबल संजीव कुमार, वैखोम राजेश सिंह और रुपेंद्र कुमार को भी पीएमएमएस से सम्मानित किया गया है.