विज्ञापन
विशेष लिंक

आरजी कर रेप‑मर्डर केस की जांच का नेतृत्व करने वाले CBI अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक

सीबीआई के संयुक्त निदेशक वी चंद्रशेखर केंद्रीय एजेंसी के उन 31 अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदक के लिए चुना गया. अधिकारी ने आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्‍टर से हुए रेप और उसकी हत्या मामले की जांच की निगरानी एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में की थी.

Read Time: 3 mins
Share
आरजी कर रेप‑मर्डर केस की जांच का नेतृत्व करने वाले CBI अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक
  • RG Kar मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप-मर्डर मामले की जांच की निगरानी CBI के संयुक्त निदेशक वी चंद्रशेखर ने की.
  • वी चंद्रशेखर को 77वें गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है.
  • इस जांच के कारण चार्जशीट दाखिल किए जाने के कुछ महीनों के भीतर ही मामले में मुख्य आरोपी की दोषसिद्धि हुई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक चिकित्सक से रेप और उसकी हत्या के मामले की जांच की निगरानी करने वाले सीबीआई के संयुक्त निदेशक वी चंद्रशेखर केंद्रीय एजेंसी के उन 31 अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्हें 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस पदक के लिए चुना गया है. सरकार द्वारा रविवार को जारी सूची के अनुसार, गुजरात काडर के 2000 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी चंद्रशेखर को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है. 

अधिकारी ने अस्पताल में ट्रेनी डॉक्‍टर से हुए रेप और उसकी हत्या मामले की जांच की निगरानी एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में की थी. इस जांच के कारण चार्जशीट दाखिल किए जाने के कुछ महीनों के भीतर मामले में मुख्य आरोपी की दोषसिद्धि हुई. 

ये भी पढ़ें: अश्लील सीडी केस में पूर्व CM बघेल को झटका, CBI की अपील मंजूर, फिर से आरोपी होंगे भूपेश

इन अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक

पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश शर्मा, उप-निरीक्षक प्रमोद कुमार यति, सहायक उप-निरीक्षक चमन लाल और हेड कांस्टेबल रामू गोला को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है. 

ये भी पढ़े: हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा झारखंड में ED और राज्य पुलिस के बीच का टकराव, CBI जांच की मांग

एजेंसी के 25 अधिकारियों को पुलिस पदक

एजेंसी के 25 अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है. इनमें एजेंसी में संयुक्त निदेशक के रूप में तैनात 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी सीवी सुब्बा रेड्डी और उनके बैचमेट सदानंद शकरराव दाते शामिल हैं. 

उप विधि सलाहकार मनमोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैद्यनाथ सामल और कैलाश साहू, उप पुलिस अधीक्षक रूबी चौधरी, मनीष कुमार उपाध्याय, अनमोल सचान, निशु कुशवाहा, अरिजीत सिन्हा, शरद सुरेश भावर, ताहिर अब्बास पी और धर्मेंद्र कुमार उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक (पीएमएमएस) से सम्मानित किया गया है. 

निरीक्षक धर्मेंद्र, प्रोग्रामर दीप्ति वशिष्ठ, सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) विनोद कुमार, अधिकारी अधीक्षक नारिकोटे नंदिनी, हेड कांस्टेबल नेतराम चौरसिया, पूरन मल गुज्जर, भोला रॉय, बाबू वर्गीज और विक्रम सिंह तथा कांस्टेबल संजीव कुमार, वैखोम राजेश सिंह और रुपेंद्र कुमार को भी पीएमएमएस से सम्मानित किया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Republic Day 2026, Police Medal Award, RG Kar Case
Get App for Better Experience
Install Now