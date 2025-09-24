विज्ञापन
विशेष लिंक

दो साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्रेन सफर, स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगी मथुरा-वृन्दावन, पूरा शेड्यूल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछली बार जून 2023 में इसी विशेष ट्रेन से सफर किया था. उस समय वे भुवनेश्वर से अपने गृहनगर रायरंगपुर (ओडिशा) गई थीं. इसके बाद अब वो 2 साल 3 महीने बाद दोबारा ट्रेन का सफर करने जा रही हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दो साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ट्रेन सफर, स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगी मथुरा-वृन्दावन, पूरा शेड्यूल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितम्बर को विशेष ट्रेन से मथुरा और वृंदावन मंदिरों के दर्शन के लिए जाएंगी.
  • सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों, लाइनों और ओवरब्रिजों पर आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं.
  • राष्ट्रपति सुबह सफदरजंग स्टेशन से ट्रेन से रवाना होकर 10 बजे वृंदावन पहुंचेंगी, शाम को मथुरा से वापस लौटेंगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Droupadi Murmu Mathura Vrindavan Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार (25 सितम्बर ) को ट्रेन से यूपी के मथुरा और वृंदावन धाम में दर्शन करने जाएंगी. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से फरीदाबाद-पलवल होते हुए वृंदावन पहुंचेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा-वृंदावन दौरे को लेकर रेलवे स्टेशनों, लाइनों के किनारे और ओवरब्रिजों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. RPF और GRP के जवान पूरे सेक्शन में तैनात कर दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कुछ देर तक रेल ट्रैफिक को रोका भी जा सकता है.

7 घंटे तक मथुरा-वृन्दावन में रहेंगी राष्ट्रपति

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सुबह 8:30 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना होगी और 10:00 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी. इसके बाद वो यहां से सड़क मार्ग के जरिये मथुरा पहुंचेंगी.

सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को मथुरा जंक्शन से इस ट्रेन से दिल्ली वापस लौटेंगी. वह शाम 5:15 पर मथुरा जंक्शन स्टेशन से बैठेंगी और 6:45 पर दिल्ली स्थित सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगी. जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी दौरे के दौरान मथुरा और वृंदावन स्थित विभिन्न मंदिरों में पूजा-अर्चना करेंगी.

एक अधिकारिक सूत्र ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी जरूरी निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों, स्टेशन मास्टर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स, गवर्नमेंट रेलवे फ़ोर्स और बाकी कर्मचारियों को दिए गए हैं, ताकि वे तय समय पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहें.

सूत्रों के मुताबिक, इस ट्रेन के शुरुआती और आखिरी स्टेशन अलग-अलग रेलवे ज़ोन में आते हैं. सफदरजंग रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे और वृंदावन मथुरा जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे में आता है इसलिए दोनों जोनों को मिलकर काम करने के लिए कहा गया है, ताकि यात्रा सुरक्षित और बिना रुकावट पूरी हो सके.

16 कोचों का होगा स्पेशल रेक

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति जिस ट्रेन से सफर करेंगी वह महाराजा एक्सप्रेस का रेक है. ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होती है. ट्रेन 16 कोच की है जिसमें राष्ट्रपति के साथ उनके स्टाफ के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

2 साल बाद ट्रेन का सफर करेंगे राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछली बार जून 2023 में इसी विशेष ट्रेन से सफर किया था. उस समय वे भुवनेश्वर से अपने गृहनगर रायरंगपुर (ओडिशा) गई थीं. इसके बाद अब वो 2 साल 3 महीने बाद दोबारा ट्रेन का सफर करने जा रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Droupadi Murmu, Droupadi Murmu News, Mathura Vrindavan, Droupadi Murmu Mathura Visit, President Train
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com