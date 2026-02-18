70 जंगी जहाजों के सामने INS सुमेधा पर सवार होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या है इस जहाज की खासियत

इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी के लिए आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह पूरी तरह तैयार है. इस बार यह आयोजन और भी खास है क्योंकि 19 देशों की नौसेनाएं युद्धपोतों के साथ इस अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लेने भारत के पूर्वी तट पर पहुंच चुकी हैं. 19 देशों के 20 युद्धपोत इसमें हिस्सा ले रहे हैं और भारत के भी युद्धपोत शामिल होंगे तो कुल मिलाकर 70 जंगी जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

इस शानदार मौके पर भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्वदेशी युद्धपोत INS सुमेधा पर सवार होकर भारतीय नौसेना सहित दुनिया भर के युद्धपोतों का निरीक्षण करेंगी. यह तीसरी बार है जब भारत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी कर रहा है और इस बार समुद्र पर भारत की ताकत और कूटनीतिक संबंधों का भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

INS सुमेधा: भारत की समुद्री शक्ति का तेजस्वी प्रतीक

INS सुमेधा भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल (OPV) है, जिसे गोवा शिपयार्ड ने बनाया है. साल 2014 में नौसेना में शामिल हुए इस जहाज का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है. यह सरयू क्लास का पेट्रोल वेसल है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुद्र में गश्त, निगरानी और दुश्मन गतिविधियों पर पैनी नजर रखना है.

आकार और गति

वजन: 2200 टन

लंबाई: 334 फीट

रफ्तार: 46 किमी/घंटा

क्रू कैपेसिटी: 8 अधिकारी + 108 नौसैनिक

यह भारतीय नौसेना के सबसे बड़े ऑफशोर पेट्रोल वेसलों में से एक है, जो कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी लगातार संचालन की क्षमता रखता है.

हथियार और हाई-टेक सिस्टम

INS सुमेधा सिर्फ निगरानी या गश्त तक सीमित नहीं है. यह जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर प्रभावशाली हमला करने में भी सक्षम है.

76mm ओटो मेलारा गन- 16 से 40 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना

AK‑630 तोप- नजदीक आने वाले खतरों का तीव्रता से विनाश

4 कवच (चैफ) लॉन्चर- दुश्मन मिसाइल और रडार को भ्रमित करने की क्षमता

ध्रुव हेलीकॉप्टर संचालन प्रणाली- खोज, निगरानी और मिशन सपोर्ट के लिए

इन उन्नत हथियारों और सेंसरों की बदौलत INS सुमेधा समुद्र में भारत की 'चलती-फिरती सुरक्षा ढाल' बन जाता है.

कई मिशनों में शानदार प्रदर्शन

यह युद्धपोत कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग ले चुका है. चाहे विदेशों में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालना हो या भारत की नेवल डिप्लोमेसी को मज़बूत करने के लिए अन्य देशों के तटों पर पहुंचना हो. संचालन क्षमता, संतुलित आकार और उच्च सुरक्षा प्रणालियों की वजह से इसे राष्ट्रपति के निरीक्षण जहाज के रूप में चुना गया है.

19 देशों की मौजूदगी में भारत का दमदार प्रदर्शन

इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के साथ दुनियाभर के युद्धपोत समुद्र में सजे कॉलमों में खड़े होंगे. राष्ट्रपति मुर्मू, INS सुमेधा पर सवार होकर इन जहाजों का निरीक्षण करेंगी. इस दौरान भव्य स्टिम-पास, नेवल एयरक्राफ्ट फ्लाई-पास्ट, मरीन कमांडो डिस्प्ले, सर्च एंड रेस्क्यू डेमो, सेलिंग शिप्स की परेड जैसे रोमांचक प्रदर्शन भी होंगे. यह आयोजन न सिर्फ भारत की नौसैनिक क्षमता का प्रमाण है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी देता है कि भारत की समुद्री सीमाएँ सुरक्षित हाथों में हैं और भारत समुद्री मित्रता, सहयोग और स्थिरता का अग्रणी समर्थक है.