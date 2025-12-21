विज्ञापन
राष्ट्रपति ने 'जी राम जी विधेयक' को दी मंजूरी, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना अब बन गया कानून

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "जी राम जी" योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.

  • राष्ट्रपति ने विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है
  • नया कानून मनरेगा की जगह लेगा. ग्रामीण रोजगार के लिए नियम बनाने के लिए मंत्रालय स्टेक होल्डर्स से सलाह लेगा
  • अधिनियम के तहत प्रति वित्तीय वर्ष रोजगार की वैधानिक गारंटी 125 दिनों तक बढ़ाई गई है
नई दिल्ली:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनरेगा की जगह लाये गए नए "विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (VB - G RAM G) विधेयक, 2025 को मंज़ूरी दे दी है. लोक सभा में इसी हफ्ते बुधवार को पारित होने के बाद "जी राम जी" विधेयक गुरुवार देर रात राज्य सभा में पारित हुआ था, जिसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा गया था.

अब राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद दुनिया के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाये गए नए जी राम जी कानून को देशभर में लागू करने के लिए रूल्स फ्रेम किये जायेंगे. इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करेगा.

राष्ट्रपति की मंज़ूरी पर अपनी प्रतिक्रिया में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा, "विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025, विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरुप भारत की ग्रामीण रोज़गार व्यवस्था को नया और मज़बूत रूप प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम का प्रतिनिधित्व करता है. प्रति वित्तीय वर्ष मज़दूरी रोज़गार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाकर, यह अधिनियम काम मांगने के अधिकार को और मजबूत करता है, साथ ही विकेन्द्रीकृत और सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा देता है."
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा, "यह पारदर्शी, नियम-आधारित वित्तपोषण, जवाबदेही तंत्र, प्रौद्योगिकी (टेक्नालजी)-सक्षम समावेशन तथा कंवर्जेंस आधारित विकास को एकीकृत करता है, ताकि ग्रामीण रोज़गार न केवल आय सुरक्षा प्रदान करे, बल्कि टिकाऊ आजीविकाओं, सुदृढ़ परिसंपत्तियों और दीर्घकालिक ग्रामीण समृद्धि में भी योगदान दे."

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना के लिए इसी साल ₹1,51,282 करोड़ से अधिक की धनराशि प्रस्तावित है, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो, और उस पैसे से गांव का सम्पूर्ण विकास हो सके.

इसमें एक और विशेष प्रावधान किया गया है. प्रशासनिक खर्च मौजूदा 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है. यानि "जी राम जी योजना" के लिए प्रस्तावित कुल राशि ₹1,51,282 करोड़ में से करीब ₹13,000 करोड़ रुपये नए रोज़गार गारंटी योजना के तहत काम कराने वाले पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित टेक्निकल स्टाफ के वेतन और दूसरे कार्यान्वयन से जुड़े कामों पर खर्च होगा.

