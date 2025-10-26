विज्ञापन
चेहरे पर मुस्कान, हाथ जोड़कर नमन... पदयात्रा पर निकले प्रेमानंद महाराज तो भावुक हो गए भक्त

Premanand Maharaj News: प्रेमानंद महाराज ने स्वस्थ होकर अपनी पदयात्रा प्रारंभ कर दी है. वृंदावन में उनके दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके भक्त उन्हें सामने पाकर भावुक हो गए.

  • वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने राधा केली कुंज तक पदयात्रा फिर से शुरू की है, जिससे भक्तों की भीड़ उमड़ी
  • पदयात्रा के दौरान भक्त देर रात से सड़कों पर लाइन में खड़े होकर महाराज के दर्शन के लिए इंतजार करते नजर आए
  • श्रद्धालुओं ने महाराज के स्वागत में फूलों की रंगोली बनाई और राधा नाम का जाप करते हुए उत्साह दिखाया
मथुरा:

वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज की रात में होने वाली पदयात्रा का इंतजार उनके अनुयायी बेसब्री से करते हैं. पिछले कुछ वक्त उनकी सेहत ठीक न होने के बाद भक्त बड़े परेशान थे. उन्होंने जब दोबारा पदयात्रा शुरू की तो उनके दर्शन मात्र को बेचैन जनता सड़क पर उमड़ पड़ी. वृंदावन में उनके दर्शन के लिए भी उनके भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा. प्रेमानंद महाराज ने श्री कृष्ण शरणम् कॉलोनी से राधा केली कुंज तक पद यात्रा शुरू की. उनके दर्शन के लिए देर रात से ही सड़कों पर उनके भक्त लाइन लगाकर खड़े नजर आए.

प्रेमानंद महाराज केलि कुंज आश्रम तक भक्तों को रात में दर्शन देने के लिए पदयात्रा के रूप में निकलते हैं. प्रेमानंद महाराज ने फिर अपने पुराने रूट पर ही पदयात्रा शुरू कर दी है . उनके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. लोग दर्शन के लिए दीवारों पर चढ़े नजर आए. उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोगों में होड़ रही.

प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन दिखी. रास्ते में लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी के लिए फूलों की रंगोली बनाई थी और जमकर राधा नाम जप किया. परमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए लोग दीवारों पर चढ़ गए. बताया जा रहा है कि वीकेंड छुट्टी होने के कारण प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए लगभग 1 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे.

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज की काफी दिनों से तबियत खराब थी. लंबे समय से किडनी रोग ग्रसित होने के कारण उनका डायलिसिस भी नियमित तौर पर चलता रहता है. हाल ही में उनके कई जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए. भक्तों की बेचैनी को समझते हुए उन्होंने खुद एक वीडियो में कहा था कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. आंखें खुल रही हैं और हाथों की सूजन कम है. 

