दो वोटर आईडी कार्ड मामला : प्रशांत किशोर ने एक कार्ड डिलीट करने के लिए दिया आवेदन

जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने दो वोटर आईडी कार्ड होने के मामले में एक को डिलीट करने के लिए आवेदन दिया है. ये जानकारी चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली है. प्रशांत किशोर ने एसआईआर की घोषणा से ठीक दो दिन पहले बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने का आवेदन जमा किया था. किशोर ने 25 अक्टूबर को आवेदन किया था और चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल SIR की घोषणा की. चुनाव आयोग ने प्रशांत किशोर को पहले ही नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब देने को कहा था. अब पश्चिम बंगाल में जह SIR की घोषणा हो गई है और पीके ने मतदाता सूची से नाम हटाने का आवेदन किया है.

यह एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसमें विस्तृत विवरण जल्द जोड़ दिया जाएगा. अधिक जानकारी और ताज़ातरीन अपडेट के लिए कृपया इस पेज को रीफ्रेश करें.

