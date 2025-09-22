मरने की खबर फैलाने से लेकर पति पर मारपीट के आरोप लगाने तक, पढ़ें पूनम पांडे के पांच बड़े विवाद

सोशल मीडिया स्टार और एक्ट्रेस पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लव कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदाकनी का किरदार निभाने वाली हैं. यह रामलीला दिल्ली के लाल किले में 22 सितंबर से शुरू हो रही है और 3 अक्टूबर तक चलेगी. इसे लेकर पूनम पांडे एक बार फिर सुर्खियों में बनी हुई हैं लेकिन यह पहली बार नहीं है जब वह सुर्खियों में हैं, वह पहले भी कई कारणों की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं. इस वजह से हम यहां आपको उनकी वो 5 कोंट्रोवर्सी बताने वाले हैं जिनके कारण वह चर्चा में रह चुकी हैं.

2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कोंट्रोवर्सी

पूनम पांडे सबसे पहले 2011 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान चर्चा में आई थीं जब उन्होंने कहा था कि यदि इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो वह न्यूड हो जाएंगी. वैसे तो भारत इसमें जीता था लेकिन उन्होंने ऐसा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर किया था. हालांकि, अपने इस बयान की वजह से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. उनके इस बयान पर लोगों ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया था. इसके बाद से ही पूनम पांडे की कोंट्रोवर्सी वाली फिगर बन गई थी.

सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें और वीडियो

बीते कई सालों में पूनम अक्सर ही अपनी सेमी न्यूड और बोल्ड तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चाओं में आती रही हैं. इतना ही नहीं देश के अलग-अलग राज्यों में उनके खिलाफ कई मामलें भी दर्ज किए गए हैं. इतना ही नहीं उनकी कुछ ऐप को भी इसी वजह से कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया गया था. आलोचकों ने उन पर प्रचार के लिए सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने का आरोप लगाया, जबकि समर्थकों ने तर्क दिया कि यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी.

गोवा केस

नवंबर 2020 में, पूनम पांडे को गोवा में कैनाकोना के चापोली डैम पर कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो शूट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस वीडियो शूट से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्हें और उनके पति सैम बॉम्बे को हिरासत में ले लिया गया था और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी. इस विवाद पर भारी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया हुई थी.

पति पर मारपीट का आरोप

सितंबर 2020 में सैम बॉम्बे से शादी के कुछ दिन बाद ही पूनम ने उनके खिलाफ मारपीट और शोषण का मामला दर्ज कराया था. पूनम ने आरोप लगाया था कि गोवा में उनके हनीमून के दौरान उनके पति ने उनके साथ मारपीट की थी और उनका शोषण किया था. इसके बाद सैम को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद 2021 में उन्होंने फिर से उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था और कहा था उन्हें काफी चोट आई है.

मौत की झूठी घोषणा

फरवरी 2024 में, पूनम पांडे के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक चौंकाने वाली घोषणा पोस्ट की थी जिसमें बताया गया था कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो गई है. यह खबर तेजी से फैली और प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने शोक व्यक्त किया था. हालांकि, एक दिन बाद, पूनम ने खुलासा किया था कि वह ठीक हैं और यह घोषणा सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के एक अभियान का हिस्सा थी.