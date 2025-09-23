विज्ञापन

Exclusive: अब रामलीला में मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी पूनम पांडे, लव-कुश रामलीला ने लिया बड़ा फैसला

पूनम पांडे किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि वह दिल्ली की मशहूर लव-कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल करने वाली हैं.

नई दिल्ली:

पूनम पांडे किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि वह दिल्ली की मशहूर लव-कुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल करने वाली हैं. इस खबर के आने के बाद कई लोगों और संगठनों ने इसका विरोध किया है. लव-कुश रामलीला को लेकर अब एक और बड़ी खबर आई है. अब खबर है कि पूनम पांडे को इस रामलीला से हटा दिया गया. यानी अब वह लव-कुश रामलीला मंदोदरी का रोल करती हुई नजर नहीं आएंगी.

यह फैसला उस वक्त आया है जब पूनम पांडे मंदोदरी के किरदार के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दी थी. वहीं दूसरी ओर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार भाजपा और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने मंदोदरी के लिए पूनम पांडे को बदलने की मांग की है. सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ है. दिल्ली भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, जो लव कुश रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, ने शनिवार को आयोजकों को पत्र लिखकर पूनम पांडे को हटाने का अनुरोध किया. 

इससे पहले, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की दिल्ली इकाई के प्रांत सचिव सुरेंद्र गुप्ता ने 22 सितंबर से शुरू होने वाली रामलीला में पूनम पांडे की ओर से मंदोदरी का किरदार निभाने पर आपत्ति जताई थी. कपूर ने अपने पत्र में कहा कि लव कुश रामलीला अपनी अनूठी प्रस्तुति के लिए दिल्ली और देश भर में व्यापक रूप से जानी जाती है और बड़ी संख्या में लोगों, खासकर युवाओं को आकर्षित करती है. उन्होंने आयोजकों से इस आयोजन को पूनम पांडे से दूर रखने का आग्रह किया.

भाजपा नेता ने कहा, " पूनम पांडे न सिर्फ सालों से पर्दे से दूर हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर विवादों के लिए भी जानी जाती हैं." लव कुश रामलीला समिति के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि पूनम पांडे की भूमिका 29-30 सितंबर को निर्धारित थी. जिसके चलते अब पूनम पांडे को मंदोदरी के रोल के लिए हटा दिया है. 

