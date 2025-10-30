विज्ञापन
कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन.. पीएम मोदी बिहार चुनाव में बताई RJD-कांग्रेस की पहचान

पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस और आरेजडी पर जमकर हमला किया है. पीएम मोदी ने रैली में जंगलराज की याद दिलाई

मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी
  • पीएम नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला
  • पीएम मोदी ने 5 शब्दों में आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल के समय को याद दिलाया
  • पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी वाले बाबा साहेब का अपमान करती है
मुजफ्फरपुर:

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरेजडी पर बड़ा हमला बोला. पीएम मोदी ने कहा कि आरेजेडी के शासनकाल के दौरान कांग्रेस और आरेजडी ने मिलकर कई कारनामे किए थे. पीएम मोदी ने उन कारनामों को 5 शब्दों में बताया. उन्होंने कहा कि ये 5 शब्द कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं. कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन. उन्होंने कहा कि ये जंगलराज की पहचान बन गई थी. 

आरजेडी-कांग्रेस वालों ने क्या किया?

बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का राज्य में ये दूसरा दौरा है. इससे पहले उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में रैली को संबोधित किया था. पीएम मोदी ने आज की रैली में कहा कि राज्य में आरजेडी वालों और कांग्रेस ने क्या किया है. उन्होंने पूछा कि जंगलराज वालों ने क्या किया है. पीएम ने कहा कि मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि आरजेडी की पहचान बन गई है जंगलराज. उन्होंने कहां कि जहां कटुता का राज होता है वहां कानून दम तोड़ता है. 

आरजेडी कटुता बढ़ाती है 

पीएम मोदी ने कहा कि जहां कटुता बढ़ाने वाली आरेजडी और कांग्रेस होती है वहां समाज में बदलाव मुश्किल होता है. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस और आरेजडी का कुशासन हो वहां विकास का जिक्र नहीं हो सकता है. जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्याय नहीं होता है. पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी-कांग्रेस गरीबों का हक लूटने वाली है. इनके दौर में सिर्फ कुछ परिवार ही फलते-फूलते हैं. क्या ऐसे लोग क्या कभी भी बिहार का भला कर सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि बिहा को आगे बढ़ने के लिए उद्यम चाहिए, उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज चाहिए. 

जो जमीन कब्जाते हैं वो विकास नहीं कर सकते 

पीएम मोदी ने कहा कि अब सोचिए कि जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का हो वो क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे? जिन्होंने बिहार को लालटेन युग में रखा वो दे पाएंगे जमीन? पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि जिन्होंने रेल को लूटा वो बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे क्या, जिन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाले किए वो कानून का राज लाएंगे क्या?

