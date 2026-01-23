विज्ञापन
DMK अब CMC बन गई है, सरकार की उलटी गिनती शुरू... तमिलनाडु में स्टालिन पर खूब गरजे पीएम मोदी

तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के चुनावी अभियान का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने मदुरन्थकम रैली में कहा कि जनता ने डीएमके को दो बार स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन इन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा.

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राज्य में चुनावी बिगुल बजा दिया. राज्य के मदुरन्थकम में एनडीए की रैली में पीएम मोदी जमकर गरजे. उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उसकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. लोग डीएमके सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं. 

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने डीएमके को दो बार स्पष्ट जनादेश दिया, लेकिन इन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा. डीएमके ने ढेर सारे वादे किए, लेकिन  काम जीरो रहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि DMK सरकार को लोग अब CMC सरकार कह रहे हैं.  CMC सरकार यानी करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार. 

मोदी ने आरोप लगाया कि डीएमके सरकार का लोकतंत्र और जवाबदेही से कोई लेना-देना नहीं है, वह सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है. तमिलनाडु के लोगों ने विधानसभा चुनाव में डीएमके और सीएमसी (भ्रष्टाचार, माफिया और अपराध) को बढ़ावा देने वाली सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और भाजपा की अगुआई वाली एनडीए की ‘डबल इंजन' सरकार का बनना निश्चित है. 

स्टालिन सरकार पर तीखे हमले करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और द्रमुक ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया और जनता का अपमान किया, लेकिन एनडीए सरकार ने कानूनी रास्ते तलाशे और जल्लीकट्टू को सम्मानित किया. पीएम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित तमिल चेयर का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में कई लोग तमिल सीखते हैं. वहीं द्रमुक तमिल संस्कृति के खिलाफ है. 

कार्तिगई दीपम का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब दीपम चर्चा का विषय बना था, तब डीएमके ने अदालत भी नहीं जाने दिया. हमारे नेता श्रद्धालुओं के अधिकार के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन द्रमुक ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने डीएमके को तमिलनाडु का दुश्मन करार दिया.

प्रधानमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिछली जयललिता सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ‘सेल्वी' जे. जयललिता ने तमिलनाडु में अपराध को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा काम किया, लेकिन आज महिलाएं पीड़ित हैं. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि एनडीए सरकार लाओ, हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.  

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं. 2014 से पहले जब दिल्ली में डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, उस दौरान तमिलनाडु के विकास के लिए बहुत कम फंड दिया जाता था. पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने सिर्फ डिवॉल्यूशन के जरिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए हैं.

उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में तमिलनाडु के लोगों के वेलफेयर के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए की मदद मिली है. वरना कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के राज में तो गरीब, एससी-एसटी, ओबीसी के वेलफेयर के नाम पर सिर्फ घोटाले ही होते थे. डीएमके-कांग्रेस जितना रेल बजट तमिलनाडु को देती थी, एनडीए सरकार उससे सात गुना अधिक बजट तमिलनाडु को दे रही है. 

