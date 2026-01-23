तमिलनाडु में अपना भाषण बीच में रोक कर पीएम मोदी ने बच्ची से क्यों लिखवाया उसका नाम और पता

पीएम मोदी ने शुक्रवार को तमिलनाडु में बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया. इस मौके पर उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया. इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने राज्य की डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक रैली में पहुंचे थे. कोई पीएम मोदी का नाम लेकर उनका अभिनंदन कर रहा था तो कोई पीएम मोदी के प्रति अपना प्यार जताने के लिए पोस्टर बनाकर लाया था. पीएम मोदी भी अपने समर्थकों का उत्साह देख उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे. पीएम मोदी अपने भाषण में राज्य सरकार को घेर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने के बाद यहां के लोगों और तेजी से विकास हो सकता. पीएम मोदी अपना भाषण आगे जारी रखते इसी दौरान उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी. पीएम मोदी ने अपने भाषण को बीच में रोकते हुए उस बच्ची का जिक्र किया. और अपनी सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों से कहा कि वो उस बच्ची के पास जाएं और बच्ची ने जो उनके लिए पोस्टर बनाया है उसे रख लें.

पीएम मोदी ने मंच से कहा कि मैं अपने भाषण को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरे सामने ये बिटिया एक चित्र बनाकर लाई है. ये काफी देर से खड़ी है. वहीं उधर एक वरिष्ठ सज्जन भी मेरी मां का चित्र बनाकर लाए हैं. मैं आपका आभारी हूं.मैं एसपीजी के साथियों से कहता हूं कि वो आपसे वो पोस्टर ले लें. अगर ये बिटिया उस पोस्टर पर अपना नाम पता लिख देगी तो मैं उन्हें चिट्ठी जरूर लिखूंगा. थैंक्यू बेटा. पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह उस बच्ची का नाम पता जरूर लिख लें. पीएम मोदी के इस संबोधन पर बच्ची ने उन्हें हाथ जोड़कर अभिनंदन किया.

पीएम मोदी ने इसके बाद अपना भाषण जारी रखा. उन्होंने राज्य की डीएमके सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार करप्शन, माफिया और क्राइम को बढ़ावा देने वाली सरकार. आपने डीएमके को दो बार सरकार बनाने का मौका दिया. लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया. एक बार आप बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार को भी मौका देकर देखिए. आपको पहले की सरकार में और हम में फर्क दिख जाएगा. डीएमके ने तमिलनाडु की जनता का भरोसा तोड़ा है.