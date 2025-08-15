विज्ञापन
लालकिले के प्राचीर से पीएम मोदी ने अमेरिका को भी दिया संदेश, 'मेड इन इंडिया'हथियारों पर किया यह दावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में कई तरह के निशाने साधे. मेड इन इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने इशारों ही इशारों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया.

  • पीएम नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आत्मनिर्भर भारत और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया.
  • उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की सफलता को बताया, जिससे दुश्मन को पता नहीं चला कि कौन सा अस्त्र है.
  • पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता को राष्ट्र के आत्मसम्मान और सामर्थ्य से जोड़ते हुए इसकी आवश्यकता पर जोर दिया.
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत में आजादी में योगदान देने वाले नेताओं को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन भारत' का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 'मेड इन इंडिया'हथियारों का कमाल था कि दुश्मन को पता हनीं नहीं चला पाया कि ये कौन सा अस्त्र है, जो उन्हें पल भर में नष्ट कर रहा है. इसके साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का महत्व बताया और इस दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया. 

गुलामी से आजादी की ओर बढ़ता भारत

आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''गुलामी ने हमें निर्भर बना दिया. औरों पर हमारी निर्भरता बढ़ती रही. हम सब जानते हैं,आजादी के बाद कोटि-कोटि जनों का पेट भरना बड़ी चुनौती थी. लेकिन यही वे किसान हैं, जिन्होंने खून पसीना एक कर देश के अनाज के भंडार भर दिया. देश को आत्मनिर्भर बना दिया. एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी, आज भी इसकी आत्मनिर्भरता है. और मेरे प्यारे देशवासियों विकसित भारत का आधार भी आत्मनिर्भर भारत. जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है, उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्नचिह्न लग जाता है.''

पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य तब बन जाता है, जब निर्भरता की आदत लग जाए. पता ही नहीं चले कि कब हम आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब निर्भर हो जाते हैं. यह आदत खतरे से खाली नहीं है. आत्मनिर्भर होने के लिए हर पल जागरूर रहने की जरूरी है. आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपया, पैसा, पाउंड डॉलर तक नहीं है. इतना सीमित अर्थ उसका नहीं है. आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा है. जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी क्षीण होने लगता है. इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए और बनाए रखने लिए आत्मनिर्भर होना बहुत जरूर है. यह ऑपरेशन सिंदूर में देखा है. दुश्मन को पता ही नहीं चला कि यह कौन सा सामर्थ्य है जो पलभर में उनको नष्ट कर रहा है.

लालकिले से भेजा अमेरिका को संदेश

देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''अगर हम आत्मनिर्भर न हो पाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से कर पाते. कौन सप्लाई देगा, कौ नहीं नही देगा, इसकी चिंता बनी रहती.'मेड इन इंडिया' की कमान सेना के हाथ में थी, इसलिए यह संभवा हो पाया. डिफेंस में आत्मनिर्भरता का मिशन लेकर चले हैं.''

प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नसीहत दी, जो भारत में लगातार टैरिफ दर टैरिफ लगाने में लगे हुए हैं.अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों को तरह-तरह की धमकियां देते रहे हैं. वो भारत में आईफोन बनाने वाली ऐपल पर कई तरह के टैक्स लगाने की धमकी देते रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ऐपल अमेरिका में टैरिफ दिए बिना भारत में बने अपने उत्पाद नहीं बेचा पाएगा.

इसके साथ ही यह हथियारों के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर होते जाने की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रमाण है. ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने कई ड्रोन और हथियारों ने शानदार प्रदर्शन किया है. भारत हथियारों के लिए बहुत हद तक दूसरे देशों पर निर्भर था. हाल के सालों में भारत ने युद्ध की नई तकनीकों के विकास की दिशा में कई तरह के कदम उठाएं हैं. आने वाले सालों में हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होने की संभावना है. 

