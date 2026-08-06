PM मोदी और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत, मिडिल ईस्ट की स्थिति पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बुधवार को टेलीफोन पर बातचीत हुई. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल संबंधों और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा की.

स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा की

PMO के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत-इजरायल स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हो रही प्रगति की समीक्षा की. साथ ही दोनों देशों के आपसी फायदे के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहराया.

बातचीत के दौरान पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई. PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू भविष्य में भी लगातार संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए.

दोनों देशों के तीन दशक पुराने रणनीतिक संबंध

पिछले तीन दशकों में, भारत और इजरायल ने एक ऐसा संबंध बनाया है जो मुख्य रूप से रणनीतिक भरोसे पर आधारित है. रक्षा सहयोग, काउंटर-टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कृषि इनोवेशन एक बढ़ती हुई मैच्योर साझेदारी के स्तंभ बन गए हैं. फिर भी, जहां राजनीति और सुरक्षा संबंध काफी बढ़े हैं, वहीं आर्थिक संबंध अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं चल पाए हैं. भारत इजरायल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चल रही बातचीत इसे बदलने का मौका देती है.

नवंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत 20 से 23 जुलाई तक नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत हुई. यह दोनों देशों के बीच हाल के सालों में आपसी संबंधों में सबसे अहम डेवलपमेंट में से एक साबित हो सकता है.

पांच महीने से जारी है मिडिल ईस्ट संघर्ष

मिडिल ईस्ट में संघर्ष बिना किसी स्थायी समाधान के पांच महीने से अधिक समय से जारी है. ईरान ने गुरुवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज स्ट्रेट पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजरायल के दो सैनिक मारे गए हैं.

होर्मुज स्ट्रेट दुनियाभर के जहाजों और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले, दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरता था.

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