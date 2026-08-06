विदेश मंत्रालय अब Snapchat पर भी, सरकार की जेन-Z तक पहुंचने की कोशिश में बड़ा कदम

- दिल्ली में छात्रों के पेपर लीक के विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार खासकर जेन-जी तक संवाद बढ़ाने में लगी है.
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर सक्रिय होकर युवाओं को संबोधित करने के लिए वीडियो जारी किए हैं.
- विदेश मंत्रालय ने जेन-जी के लोकप्रिय सोशल नेटवर्क स्नैपचैट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.
हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बाद सरकार युवाओं खास कर जेन-जी तक पहुंचने की कोशिश तेज कर रही है. छात्रों के इस विरोध-प्रर्दशन के बाद पीएम मोदी खुद इंस्टाग्राम पर आए. उन्होंने रात में रील बनाकर युवाओं को संबोधित किया. पीएम मोदी ने मंत्रियों को भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने को कहा. अब इसी कड़ी में भारत का विदेश मंत्रालय जेन-जी के बीच लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट स्नैपचैट पर मौजूदगी दर्ज कराई है.
MEA स्पोकपर्सन बोले- आइए Snap करें
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर साझा किए एक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. रणधीर जायसवाल ने लिखा- अब हम Snapchat पर भी हैं! हमें ऐड करें और खास कहानियों, अपडेट्स, दिलचस्प कंटेंट और बहुत कुछ के लिए हमसे जुड़े रहें. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में अंत में लिखा- आइए Snap करें.
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मालूम हो कि जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए थे. उन्होंने गुरुवार देर रात एक वीडियो जारी कर युवाओं, छात्रों को संबोधित किया था. फिर अगले दिन शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक नया वीडियो जारी कर देश के युवाओं (खासकर जेन-जी) और आम लोगों को धन्यवाद कहा था.
प्रधानमंत्री ने यह वीडियो अपनी पिछली वीडियो पर देशवासियों से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद जारी किया है. वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा, "थैंक्स फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला. मेरे वीडियो पर आपने जिस तरह प्रतिक्रियाएं दीं और सकारात्मक सुझाव दिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद. आपका यह प्यार बना रहेगा और हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. धन्यवाद दोस्तों."
वीडियो को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "युवाओं का धन्यवाद, जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं."
प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रात लगभग 11 बजे इस वीडियो को जारी किया.
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