पीएम मोदी का राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर युवाओं के नाम खत, बोले- पहला वोट बने उत्सव

'आज नेशनल वोटर्स-डे (National Voters Day) पर मैंने MY-Bharat के वॉलंटियर्स को एक पत्र लिखा है. इसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जब हमारे आसपास का कोई युवा साथी पहली बार मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो, तो हमें उस खुशी के मौके को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए.' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्‍स पर ट्वीट कर ये अहम बात कही. 26 जनवरी समारोह से ठीक पहले MY-Bharat के वॉलंटियर्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी ने कहा कि इस साल देश में आम चुनाव की शुरुआत के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है, और 1952 के चुनाव ने दुनिया को बताया कि लोकतांत्रिक भावना भारतीयों के स्वभाव में समाहित है.

वोटर में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता

पीएम मोदी ने MY-Bharat के वॉलंटियर्स से कहा, "आपके मित्रों या रिश्तेदारों में कई ऐसे युवा हो सकते हैं जो पहली बार वोटर बन रहे हैं. उनके जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है. पहली बार मतदाता बनने वालों का लोकतंत्र में इसलिए भरपूर स्वागत होना चाहिए क्योंकि उनके पास देश के भाग्य को बदलने की क्षमता है. आज मैं आप सभी से एक विशेष आवाहन करना चाहता हूं. जब आप या आपके आसपास का कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो उसका उत्सव जरूर बनाएं। घर पर या फिर अपने मोहल्ले और अपार्टमेंट में मिठाई बताकर इसे बना सकते हैं."

मतदाता बनना उत्सव मनाने का एक गौरवशाली अवसर है!



स्कूल और कॉलेजों की भूमिका

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में स्कूलों और कॉलेजों की भूमिका को अहम बताया. प्रधामंत्री ने अपने पत्र में लिखा, "हमारे स्कूल और कॉलेज लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में एक नर्सरी की तरह अहम भूमिका निभाते हैं. मेरा आग्रह है कि वह अपने स्टूडेंट के पहली बार मतदाता बनने के अहम पड़ाव को सेलिब्रेट जरूर करें. इसके लिए ऐसे समारोह आयोजित किया जा सकते हैं, जहां नए वोटरों को सम्मानित किया जाए. इससे उन्हें यह एहसास होगा कि उनकी या नई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है. हमारे स्कूलों और कॉलेज के परिसर ऐसे अभियानों का केंद्र भी बन सकते हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो कि हर पत्र युवा वोटर के रूप में जरूर रजिस्टर्ड हो. हर साल 25 जनवरी यानि राष्ट्रीय मतदाता दिवस इन एक्टिविटीज के लिए एक उपयुक्त अवसर है."

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

प्रधानमंत्री के मुताबिक, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है. दुनिया के लिए इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन होना चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है. वहीं हमारे लिए यह प्रबंधन के अलावा लोकतंत्र का एक भव्य उत्सव है, जहां हम सभी वोटर के रूप में इसे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है मतदाता अपने विशेषाधिकार के महत्व को समझें, क्योंकि ये अधिकार एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. मतदान एक संवैधानिक अधिकार है जो भारत के भविष्य में उसके नागरिकों की भागीदारी का प्रतीक है.

