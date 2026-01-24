61000 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र, रोजगार मेले में पीएम मोदी ने दी बड़ी खुशखबरी

Government Job Letters: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में युवाओं को बड़ा तोहफा दिया. पीएम मोदी ने सरकारी नौकरी के 61,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे. आने वाले कुछ ही दिनों में ये तमाम युवा सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी ने रोजगार सृजन और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया और कहा कि सरकार इसे लेकर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और सरकार देश और विदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

युवाओं के लिए नए मौके

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत देश के भीतर और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ व्यापार और बाकी तरह के समझौते कर रहा है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के 45 स्थानों पर रोजगार मेलों को संबोधित करते हुए कहा, अलग-अलग देशों के साथ व्यापार समझौते देश के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान में कहा गया कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को साकार करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है.

प्रधानमंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से चल रहे सुधारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर निकल पड़ा है. इसका उद्देश्य जीवन और व्यापार को आसान बनाना है.

इतने लाख नियुक्ति पत्र हो चुके हैं जारी

बयान में कहा गया कि इसकी शुरुआत के बाद से देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं. इसमें बताया गया कि 18वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया और भारत के सभी हिस्सों से चयनित नव-नियुक्त कर्मचारी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल हुए. नव-नियुक्त कर्मचारी गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि में सेवाएं देंगे.

