पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा पर हुए रवाना, पहले चरण में जाएंगे घाना, BRICS सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा

पीएम मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं.यह प्रधानमंत्री की घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी. भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह घाना यात्रा तीन दशकों के बाद हो रही है. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी घाना के राष्ट्रपति के साथ मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा करने और आर्थिक, ऊर्जा और रक्षा सहयोग तथा विकास सहयोग को साझेदारी के माध्यम से बढ़ाने के लिए आगे के अवसरों पर चर्चा करेंगे.

Over the next few days, I will be attending various bilateral, multilateral and other programmes in Ghana, Trinidad & Tobago, Argentina, Brazil, and Namibia. Looking forward to interacting with world leaders and discussing ways to make our planet better. https://t.co/tg3FOwtceh