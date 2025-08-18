शुभांशु शुक्ला आज शाम PM मोदी से करेंगे मुलाकात

भारतीय अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचकर भारत लौट चुके हैं. जहां पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत हुआ. आज कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे. एयरपोर्ड पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा लहराते हुए और ढोल बजाते हुए शुक्ला का भव्य स्वागत किया. शुक्ला का एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने स्वागत किया.

पीएम मोदी से कैप्टन शुक्ला की मुलाकात

शुक्ला के पीएम मोदी से मिलने और उसके बाद अपने गृहनगर लखनऊ जाने की उम्मीद है. उम्मीद है कि 22-23 अगस्त को ISS समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी लौटेंगे. सिंह ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘भारत का अंतरिक्ष गौरव भारतीय धरती को छू रहा है... मां भारती के प्रतिष्ठित सपूत, गगनयात्री शुभांशु शुक्ला आज तड़के दिल्ली पहुंचे. उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी हैं, जो भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं और आईएसएस के मिशन के लिए भारत के नामित अंतरिक्ष यात्री थे.'' शुक्ला और उनके न जा पाने की स्थिति में (यात्रा के लिये) प्रशांत नायर ‘आरक्षित' अंतरिक्ष यात्री थे.

एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत

शुक्ला ने सिंह ने स्वागत करने के बाद पोस्ट किए गए एक संदेश के जवाब में ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘धन्यवाद महोदय. घर वापस आकर निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है.'' शुक्ला की पत्नी कामना और बेटा कियाश भी अंतरिक्ष उड़ान के लिए अमेरिका में लगभग एक वर्ष तक प्रशिक्षण लेने के बाद उनके घर लौटने पर स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे. ढोल-नगाड़ों की गूंज के साथ शुक्ला का स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तिरंगा लहराते हुए भारी भीड़ जमा हुई थी.

किस मिशन पर गए थे कैप्टन शुक्ला

सरकार ने शुक्ला की भारत वापसी के उपलक्ष्य में आज लोकसभा में ‘अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री - 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका' विषय पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा है. शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे. जहां से वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन रहे और 15 जुलाई को वापस लौटे. तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों - पैगी व्हिटसन (अमेरिका), स्लावोज उज़्नान्स्की-विस्नीवस्की (पोलैंड) और टिबोर कापू (हंगरी) के साथ शुक्ला ने 18 दिवसीय मिशन के दौरान कई प्रयोग किए.