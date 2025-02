PM मोदी ने कतर के अमीर अल-थानी का एयरपोर्ट पहुंचकर किया स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता के लिए आए हैं भारत

कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी (Tamim Bin Hamad AL Thani) सोमवार शाम को दिल्‍ली पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उनका दिल्‍ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्‍वागत किया. कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं.अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे.

अल-थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आए हैं. उनकी अगवानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गले मिले.

पीएम मोदी ने एक्‍स पर अपनी पोस्‍ट में लिखा, "अपने भाई कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर गया. भारत में उनके सफल प्रवास की कामना करता हूं और कल होने वाली हमारी मुलाकात की प्रतीक्षा कर रहा हूं."

Went to the airport to welcome my brother, Amir of Qatar H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Wishing him a fruitful stay in India and looking forward to our meeting tomorrow. @TamimBinHamad pic.twitter.com/seReF2N26V

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, "एक विशेष मित्र के लिए विशेष भावना. भारत की अपनी दूसरी राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचने पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर स्‍वागत किया. यह यात्रा भारत-कतर की साझेदारी को और मजबूत करेगी."

A special gesture for a special friend!



PM @narendramodi welcomed HH Sheikh @TamimbinHamad Al-Thani, Amir of the State of Qatar, at the airport, as he arrived in New Delhi on his second State visit to India.



The visit will further strengthen the bonds of 🇮🇳-🇶🇦 partnership. pic.twitter.com/zsIS0pdPFc