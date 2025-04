गीता और नाट्यशास्त्र UNESCO के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल, PM मोदी बोले-गर्व का पल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद्भगवद्गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को यूनेस्को (UNESCO) के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किए जाने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने इसे प्रत्‍येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया. दरअसल, शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए जानकारी दी कि 'गीता' और 'नाट्यशास्त्र' को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया गया है.

केंद्रीय मंत्री शेखावत के इसी पोस्ट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा, 'समूचे विश्‍व में प्रत्‍येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण।.गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' में शामिल किया जाना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति को वैश्विक मान्यता प्रदान किया जाना है. गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है. उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करना जारी रखे हुए है.'

A proud moment for every Indian across the world!



The inclusion of the Gita and Natyashastra in UNESCO's Memory of the World Register is a global recognition of our timeless wisdom and rich culture.



