पीएम मोदी शुक्रवार को बंगाल के दौरे पर, 5,200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे अनावरण

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी, कई राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विरोध-प्रदर्शन के बीच राजनीतिक रूप से गरमाए हुए माहौल में यहां दमदम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री बिहार से कोलकाता के उत्तरपूर्वी छोर पर स्थित दमदम पहुंचेंगे और पार्टी की रैली को संबोधित करने से पहले कोलकाता मेट्रो की तीन नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर विवाद जारी है. टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रस्तावित कानून को ‘निरंकुश' करार दिया है. साथ ही कहा है कि यह ‘सुपर-इमरजेंसी से भी बड़ा' कदम है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ‘खत्म' कर देगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इससे पहले कि मसौदा कानूनों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाता, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया.

नरेन्द्र मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मैं कोलकाता में एक रैली में भाजपा की बंगाल इकाई के कार्यकर्ताओं के बीच शामिल होने के लिए उत्सुक हूं. हर गुजरते दिन के साथ, टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. हमारे विकास एजेंडे के कारण पश्चिम बंगाल उत्सुकता से भाजपा की ओर देख रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि कोलकाता के लोगों के बीच आना हमेशा खुशी की बात होती है, एक ऐसा शहर जिसके विकास के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। शहर में कल (शुक्रवार के) के कार्यक्रम मुख्य रूप से कनेक्टिविटी पर केंद्रित हैं। जिन मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर, सियालदह-एस्प्लेनेड और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मार्ग शामिल हैं। हवाई अड्डे के साथ-साथ आईटी हब क्षेत्रों के लिए संपर्क बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता मेट्रो की उन तीन नई परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने का फैसला किया है, जिनका प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे. तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि यह निर्णय भाजपा शासित कई राज्यों में बंगाल के प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों की पृष्ठभूमि में लिया गया है. प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे. यह 41 वर्षों में पहली बार होगा, जब शहर की मेट्रो सेवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को शहर के बाकी हिस्सों से सीधे जोड़ेगी. पीएम मोदी, जेसोर रोड स्टेशन से नोआपारा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे और इस मार्ग पर यात्रा करेंगे.

प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा की भी शुरुआत करेंगे, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय लगभग 40 मिनट से घटकर केवल 11 मिनट रह जाएगा. इसके अलावा पीएम मोदी बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय खंड की भी शुरुआत करेंगे, जो आईटी हब से संपर्क को मजबूत करेगा. हावड़ा मेट्रो स्टेशन पर एक नवनिर्मित ‘सबवे' का भी उद्घाटन किया जाएगा. इसके अलावा प्रधानमंत्री 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7.2 किलोमीटर लंबी छह लेन वाली एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इस एक्सप्रेसवे से हावड़ा और आसपास के ग्रामीण इलाकों व कोलकाता के बीच यात्रा के समय में भारी कमी आने की उम्मीद है तथा व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा.