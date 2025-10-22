विज्ञापन
PM मोदी ने ट्रंप को फोन कॉल के लिए दिया धन्यवाद, बोले- आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे पहले मंगलवार, 21 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में एक खास दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए पीएम मोदी से फोन कॉल पर बात करने के बारे में जानकारी दी.

दिवाली के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. रोशनी के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा से रोशन करते रहें और आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट रहें." इससे पहले ट्रंप ने भी मंगलवार, 21 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में एक खास दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की और उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए इस फोन कॉल के बारे में जानकारी दी.

हालांकि ट्रंप ने पत्रकारों के सामने यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें कॉल पर ह आश्वस्त किया कि भारत अब रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा. यह ऐसा दावा है जिसे ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे यूक्रेन में शांति आएगी. जबकि दूसरी तरफ भारत ने पहले ही यह साफ किया है कि पीएम मोदी ने उनसे रूसी तेल के व्यापार पर कोई बात ही नहीं की है. पीएम मोदी ने भी इस फोन कॉल के बारे में अपने इस नए X पोस्ट में कहीं नहीं लिखा कि रूसी तेल की खरीद पर कोई भी बात हुई है. पीएम मोदी ने उसकी जगह आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने का संदेश दिया है.

ट्रंप ने कहा, "मैंने आज ही आपके प्रधान मंत्री से बात की. हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई. हमने व्यापार के बारे में बात की. हमने कई चीजों के बारे में बात की, लेकिन ज्यादातर व्यापार की दुनिया के बारे में. उनकी इसमें बहुत रुचि है."

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यह भी दोहराया कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत "रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदने जा रहा है.” ट्रंप ने कहा, "हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं, और वह रूस से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदने जा रहे हैं. वह भी रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं. और जैसा कि आप जानते हैं, वे बहुत अधिक तेल नहीं खरीदने जा रहे हैं. इसलिए, उन्हें पहले ही बहुत कम कर दिया है, और वे इसमें कटौती करना जारी रख रहे हैं." 

उम्मीद है कि जल्द ही भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह स्पष्टीकरण आ जाएगा कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल पर रूसी तेल की खरीद के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है.

