विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और PM से की बात, क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर की निंदा

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की. मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया.

Read Time: 1 min
Share
पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और PM से की बात, क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर की निंदा
  • पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर क्षेत्रीय संघर्ष पर चर्चा की
  • पीएम मोदी ने सऊदी अरब की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर से कड़ी निंदा की
  • दोनों नेताओं ने शिपिंग की स्वतंत्रता और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमति जताई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की. पीएम मोदी ने इजरायल-अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे जंग के दौरान सऊदी अरब में क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर से निंदा की.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की. मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया."

उन्होंने कहा, "हम शिपिंग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाज के मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए. मैंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया."


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get App for Better Experience
Install Now