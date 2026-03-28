पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और PM से की बात, क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर की निंदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की. पीएम मोदी ने इजरायल-अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे जंग के दौरान सऊदी अरब में क्षेत्रीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों की फिर से निंदा की.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री, महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की. मैंने क्षेत्रीय ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों की भारत की निंदा को दोहराया."

उन्होंने कहा, "हम शिपिंग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और जहाज के मार्गों को खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए. मैंने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए उनके निरंतर समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया."

Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia.



I reiterated India's condemnation of attacks on regional energy infrastructure.



We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping… — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026



