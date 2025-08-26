यार हो तो जापान जैसा... दोस्ती क्या होती है, पीएम मोदी ने टैरिफ पर अड़े ट्रंप को गुजरात से बताया

पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इशारों ही इशारों में बड़ा संदेश दिया. मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत है, डेमोग्राफी का लाभ है और स्किल्ड वर्कफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है, जो हर वैश्विक साझेदार के लिए विन-विन स्थिति बनाती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को निर्यात हो रही हैं, जो भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे का प्रमाण है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है. मैं सभी देशवासियों, जापान और सुज़ुकी कंपनी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास Democracy की शक्ति है. भारत के पास Demography का एडवांटेज है. हमारे पास Skilled Workforce का बहुत बड़ा पूल भी है. इसलिए ये हमारे हर पार्टनर के लिए Win-Win Situation बनाता है.

आज सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं. यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है.

मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रैंड ऐंबैसडर बन चुकी हैं. लगातार चार साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है.

आज से ईवी एक्सपोर्ट को उसी स्तर पर ले जाने की शुरुआती हो रही है. दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी- उस पर लिखा होगी, मेड इन इंडिया.

ईवी इको सिस्टम का सबसे क्रिटिकल पार्ट बैटरी है. कुछ समय पहले तक बैटरी पूरी तरह इंपोर्ट होती थी. ईवी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती देने के लिए 2017 में टीडीएसजी बैटरी प्लांट की नींव रखी गई थी. 3 जापानी कंपनियां मिलकर भारत में पहली सेल बनाएगी.

कुछ साल पहले तक ईवी एक नए विकल्प के तौर पर देखा जाता था. यह कई समस्याओं का ठोस समाधान है. मैं सिंगापुर दौरे के दौरान कहा था कि हम पुरानी गाड़ियों, एंबुलेंस को हाइब्रिड ईवी में बदल सकते हैं. मारुति सुजुकी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और एक हाइब्रिड ऐंम्बयुलेंस का प्रोटोटाइप तैयार किया है.

पीएम मोदी ने सभी राज्यों को भी दिया संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया, भारत की ओर देख रही है. ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए. हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए. हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कन्फ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचें मैं इस राज्य में जाऊं या उस राज्य में. मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं आइए, सुधार की स्पर्धा करें, Pro-Development Policies की स्पर्धा करें, Good Governance की स्पर्धा करें. 2047 तक विकसित भारत बनाने की गति को और तेज करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.