यार हो तो जापान जैसा... दोस्ती क्या होती है, पीएम मोदी ने टैरिफ पर अड़े ट्रंप को गुजरात से बताया

भारत के पास लोकतंत्र की शक्ति है. भारत के पास डेमॉग्रफी का एडवांटेज है. हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है. हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन है.

  • PM मोदी ने गुजरात में टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड उत्पादन का उद्घाटन किया
  • उन्होंने मेक इन इंडिया और मेकिंग फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्यों के तहत भारत की नई उद्योग यात्रा की शुरुआत बताई
  • भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात सौ से अधिक देशों में किया जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार बढ़ेगा
नई दिल्ली:

पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इशारों ही इशारों में बड़ा संदेश दिया. मोदी ने ज़ोर देकर कहा कि भारत के पास लोकतंत्र की ताकत है, डेमोग्राफी का लाभ है और स्किल्ड वर्कफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है, जो हर वैश्विक साझेदार के लिए विन-विन स्थिति बनाती है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को निर्यात हो रही हैं, जो भारत पर बढ़ते वैश्विक भरोसे का प्रमाण है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन भारत और जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है. मैं सभी देशवासियों, जापान और सुज़ुकी कंपनी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.  प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास Democracy की शक्ति है. भारत के पास Demography का एडवांटेज है. हमारे पास Skilled Workforce का बहुत बड़ा पूल भी है.  इसलिए ये हमारे हर पार्टनर के लिए Win-Win Situation बनाता है. 

आज सुज़ुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं.  यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोसे को भी दर्शाता है. 

पीएम मोदी ने सभी राज्यों को भी दिया संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया, भारत की ओर देख रही है. ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे नहीं रहना चाहिए. हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए. हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कन्फ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचें मैं इस राज्य में जाऊं या उस राज्य में.  मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं आइए, सुधार की स्पर्धा करें, Pro-Development Policies की स्पर्धा करें, Good Governance की स्पर्धा करें. 2047 तक विकसित भारत बनाने की गति को और तेज करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें. 

