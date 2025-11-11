विज्ञापन
एजेंसियों के जुड़ते रहे तार, जाना पल-पल का हाल... दिल्ली ब्लास्ट के बाद मिशन मोड में आए PM मोदी, पढें- Inside Story

एजेंसियों के जुड़ते रहे तार, जाना पल-पल का हाल... दिल्ली ब्लास्ट के बाद मिशन मोड में आए PM मोदी, पढें- Inside Story
  • PM मोदी ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए विस्फोट की जांच में रात भर सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखा
  • गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, एनआईए और फॉरेंसिक टीमों को घटनास्थल पर तैनात कर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई है
  • PM मोदी ने भूटान दौरे के दौरान पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए जांच में पारदर्शिता का आश्वासन दिया
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद रात भर सुरक्षा एजेंसियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहकर स्थिति की समीक्षा की. सरकार के आधिकारिक बयान और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को गृह मंत्री अमित शाह और सुरक्षा खुफिया तंत्र द्वारा घटनास्थल तथा जांच की प्रगति पर लगातार ब्रीफिंग दी गई.

पीएम मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया और गृह मंत्री अमित शाह से विस्तार से समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, फॉरेंसिक टीमें और अन्य स्पेशलिस्ट इकाइयां घटनास्थल पर तैनात कर दी गई हैं और सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है.

घटना के तार जोड़े जा रहे

बता दें कि पीएम मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे पर हैं. भूटान से पीएम मोदी ने कहा, 'कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है. मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं. आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है. मैं कल रातभर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था. विचार-विमर्श चलता रहा. जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे. हमारी एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी. इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा. भूटान में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अंग्रेज़ी में भी कहा, 'ALL THOSE RESPONSIBLE WILL BE BROUGHT TO JUSTICE.'

रात भर किन कदमों पर काम हुआ

गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने पी.एम.ओ. और उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों को लगातार जानकारी भेजी और घटनास्थल से फॉरेंसिक नमूने जुटाने की प्रक्रिया तेज की गई. एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक टीमों को घटनास्थल पर भेजकर प्राइमरी सर्च, सबूत-संग्रह और विस्फोटक-विज्ञान सम्बन्धी विश्लेषण आरम्भ कर दिया गया. इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में अतिरिक्त सतर्कता और सुरक्षा-चौकसी लागू कर दी गई है.

क्या बोले गृह मंत्री?

केन्द्रीय मंत्री और सुरक्षा शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पीड़ितों के प्रति शोक व्यक्त किया और जांच तत्काल व विस्तृत रखने का आश्वासन दिया. इस बम ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि सभी संभावित पहलुओं, आतंकी कनेक्शन व मॉड्यूलर-आधारित विस्फोटक प्रयोग, इत्यादि की जांच की जाएगी.

CCTV फुटेज की जांच जारी

अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और वाहन-स्वामित्व के दस्तावेज़ों की मिलान प्रक्रिया जारी है. एक बार प्रारम्भिक रिपोर्ट मिलने पर जांच के अन्य आयाम सार्वजनिक किए जाएंगे. सरकार ने नागरिकों से शांति बनाए रखने एवं आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखने का आग्रह किया है.

