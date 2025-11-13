विज्ञापन
सरकार ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट का दिया आदेश, मनी ट्रेल की ईडी करेगी जांच

दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की जान गई थी. इस मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से कई अहम राज मिले. अब सरकार ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है. साथ ही ED भी विवि के लेनदेन की जांच करेगी.

फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दायरे में है.
  • दिल्ली के लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे.
  • अल फलाह विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों ने देशभर में धमाके करने की साजिश रची थी.
  • सरकार ने विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड की फोरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है.
Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग इस धमाके में घायल भी हुए थे. धमाके के बाद शुरू हुई जांच में हरियाणा के फरीदाबाद जिले के स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय (Al Falah University) की बड़ी भूमिका सामने आई. इस विवि परिसर में स्थित हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत जम्मू-कश्मीर सहित अन्य जगहों के लोगों ने बाबरी का बदला लेने के लिए देश भर में कई धमाके करने का प्लान किया था. अब न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों ने मिली जानकारी के आधार पर बताया कि सरकार ने अल फलाह विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड की फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है, जो दिल्ली विस्फोट के बाद से जांच के घेरे में है.

अमित शाह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया फैसला

इसके अलावा, ED और अन्य वित्तीय जाँच एजेंसियों को हरियाणा स्थित इस संस्थान के धन के लेन-देन की जाँच करने का भी निर्देश दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए हैं, जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जाँच की प्रगति की डेढ़ घंटे तक समीक्षा की गई. इस विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हुए थे.

ED भी विश्वविद्यालय के लेन-देन की करेगी जांच

सूत्रों ने कहा, "अल फलाह विश्वविद्यालय के सभी रिकॉर्ड की फोरेंसिक ऑडिट करने का आदेश जारी किया गया है. सरकार ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) और अन्य वित्तीय एजेंसियों को भी अल फलाह विश्वविद्यालय के धन के लेन-देन की जाँच करने के लिए कहा है." दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज में स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान है, जिसके परिसर में एक अस्पताल भी है.

मालूम हो कि दिल्ली ब्लास्ट केस में यह जांच के घेरे में आई है. इस हमले से जुड़े डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी में पढाते थे.

धमाके के अगले दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में चला सर्च ऑपरेशन

धमाके के अलगे दिन यानी मंगलवार को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में सर्च अभियान चलाया गया था. संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई थी. हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों को हम लगातार सहयोग कर रहे हैं और जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाती है, उसके बाद छापेमारी में हरियाणा पुलिस साथ दे रही है.

Delhi Blast Case, Delhi Blast Case ED, Delhi Blast Case Latest Updates, Delhi Blast Case Doctors Module, Al Falah University
