लाओस पहुंचे पीएम मोदी, गायत्री मंत्र के साथ हुआ ग्रैंड वेलकम, जानिए ये दौरा भारत के लिए अहम क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर लाओस (PM Modi Laos Visit) पहुंच गए हैं. यहां पर वह 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. पीएम मोदी जैसे ही लाओस पहुंचे उनका वहां पर भव्य स्वागत किया गया. पीएम के वहां पहुंचते ही लाओस का भारतीय समुदाय भी उनके स्वागत (PM Modi Welcome In Laos) के लिए पहुंच गया. लाओस में रह रहे भारतीयों ने गायत्री मंत्र के साथ उनका शानदार स्वागत किया.

पीएम मोदी जब होचल पहुंचे तो लाओस समुदाय के लोगों ने वियनतियाने के होटल डबल ट्री में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए हिंदी में अभिवादन किया.

#WATCH | PM Narendra Modi participated in a blessing ceremony by senior Buddhist monks of Laos, in Vientiane.



PM Modi is on a two-day visit to Vientiane, Lao PDR to participate in the 21st ASEAN-India and the 19th East Asia Summit.



(Source - DD) pic.twitter.com/AQgCuxW4Pc