जापानी जूता ही नहीं, जिगरी दोस्ती में जुड़ रही 'चिप-AI', PM मोदी का मिशन

भारत और जापान की दोस्‍ती बेहद पुरानी है, जिसमें अब नया अध्‍याय जुड़ सकता है. जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ सेंडाई शहर का दौरा भी कर सकते हैं. सेंडाई, जापान का बेहद खास शहर हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्‍ट्री का हब है. भारत की योजना जापान के साथ मिलकर सेमीकंडक्‍टर की फील्‍ड में काम करने की है. ऐसे में भारत और जापान की जिगरी दोस्ती में 'चिप-AI' जुड़ सकती है. पीएम मोदी और पीएम इशिबा सेंडाई शहर तक बुलेट ट्रेन से यात्रा करेंगे. सेंडाई सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए मशहूर है, ऐसे में पीएम मोदी की यह यात्रा भारत की तकनीकी साझेदारी के लिहाज़ से बेहद अहम मानी जा रही है.

मेरा जूता है जापानी...

भारत और जापान 2014 से स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप साझा कर रहे हैं, जो सभ्यतागत रिश्तों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक दृष्टिकोण की समानता पर आधारित है. हालांकि, भारत और जापान की दोस्‍ती की जड़ें काफी गहरी हैं. बॉलीवुड फिल्‍मों के गाने तक इसकी तस्‍दीक करते हैं. राज कपूर की फिल्‍म 'आवारा' का सॉन्‍ग 'मेरा जूता है जापानी... ', बताता है कि जापान से भारत में जूते आयात होते रहे हैं. जापानी जूता ही नहीं अब बुलैट ट्रेन और सेमीकंडक्‍टर भी जापान और भारत की दोस्‍ती को आगे ले जा रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों की बैठक भी होगी, जिसमें क्वाड सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा होगी. दोनों नेता भारत में मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर भविष्य के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में जापान की भागीदारी पर चर्चा करेंगे.

पेड़ों का शहर सेंडाई

पीएम मोदी एक एक्‍सपेरिमेंटल बुलेट ट्रेन देखने और एक प्रमुख चिप-निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी का दौरा भी सेंडाई कर सकते हैं. सेंडाई शहर 1600 में बना था और यह शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. जापान वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख कंपनियों का हब है, जिनमें किओक्सिया, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स, सोनी सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस और तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल हैं. ये कंपनियां चिप निर्माण और संबंधित तकनीकों में प्रगति के केंद्र में हैं. सेंडाई जापान के तोहोकू क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर और मियागी प्रान्त की राजधानी है. यह बहुत हरा-भरा शहर है, इसलिए इसे 'पेड़ों का शहर' भी कहा जाता है. सेंडाई शहर की आबादी लगभग 10 लाख है और इसका क्षेत्रफल 788 वर्ग किलोमीटर है.

प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और शुल्क नीतियों के कारण भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो गया है. प्रधानमंत्री ने जापान और चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले बृहस्पतिवार रात को विश्वास जताया कि यह यात्रा राष्ट्रीय हितों एवं प्राथमिकताओं को आगे ले जाएंगी. पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले वक्तव्य में कहा, 'मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्राएं हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएंगी तथा क्षेत्रीय और वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में सार्थक सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी.'