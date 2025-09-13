प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे. 13 सितंबर को वह मिजोरम में बेराबी-सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. नेपाल में हुए Gen-Z आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 पहुंच गई है. इजरायल ने फिलिस्तीन के साथ टू-स्टेट सॉल्यूशन पर यूएन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.

