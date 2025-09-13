विज्ञापन
30 minutes ago

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे. 13 सितंबर को वह मिजोरम में बेराबी-सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे. यह परियोजना मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. नेपाल में हुए Gen-Z आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 51 पहुंच गई है. इजरायल ने फिलिस्तीन के साथ टू-स्टेट सॉल्यूशन पर यूएन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. देश-दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.

ये भी पढ़ें-रूस-यूक्रेन शांति वार्ता रुकी, ट्रंप की कोशिश फिर नाकाम; पुतिन बोले- अभी वक्त लगेगा

Sep 13, 2025 06:11 (IST)
रूस-यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित

रूस ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है. इसे ट्रंप की पिछले 3 साल से ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिश की विफलता माना जा रहा है. 

Sep 13, 2025 06:09 (IST)
आइजोल भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा

 मिजोरम की रेलवे परियोजना राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का निर्माण 8,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है.

Sep 13, 2025 06:07 (IST)
पीएम मोदी मिजोरम में करेंगे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे बेराबी-सैरांग नई रेलवे लाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे.

