विज्ञापन
विशेष लिंक

AI समिट में दिखा 'वर्ल्ड पावर' का जमावड़ा, PM मोदी के साथ सजी वैश्विक नेताओं की महफिल

इंडिया AI समिट के दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की. एआई समिट का यह मंच भारत की कूटनीति का भी संदेश दे रहा था.

Read Time: 3 mins
Share
AI समिट में दिखा 'वर्ल्ड पावर' का जमावड़ा, PM मोदी के साथ सजी वैश्विक नेताओं की महफिल
  • इंडिया AI समिट 2026 में दिखी भारत की तकनीकी शक्ति और वैश्विक कूटनीति
  • प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने AI को लोकतांत्रिक बनाने पर चर्चा की
  • श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक स्थिरता और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का भरोसा दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया AI समिट 2026 ने न केवल तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाया, बल्कि वैश्विक कूटनीति के लिए भी एक बड़ा मंच तैयार किया. यहां का नजारा किसी महाशक्ति के मिलन जैसा था, जहां तमाम ताकतवर देशों के प्रमुख एक साथ दिखाई दिए. ये समिट महज एआई तकनीकी तक सीमित नहीं रहा बल्कि भविष्य की उस वैश्विक साझेदारी का हिस्सा बन चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं. समिट के उद्घाटन के दौरान जब पीएम मोदी दुनिया के दिग्गज नेताओं से मिले, तो तकनीक और कूटनीति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। हाथ मिलाते चेहरों और मुस्कुराती बातचीत के पीछे मकसद साफ था: AI की रेस में भारत के साथ मिलकर दुनिया को एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य देना।

ब्राजील के साथ 'ग्लोबल साउथ' की जुगलबंदी
प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की मुलाकात में एक अलग ही गर्मजोशी दिखाई दी. दोनों नेताओं के बीच बातचीत का केंद्र AI को लोकतांत्रिक बनाने और इसे विकासशील देशों के फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर रहा. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक केवल अमीर देशों तक सीमित न रहे, बल्कि भारत और ब्राजील जैसे देश मिलकर दुनिया को एक नया डिजिटल रास्ता दिखाएं.

श्रीलंका के साथ नई दोस्ती का आगाज
श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ पीएम मोदी की यह मुलाकात काफी खास रही. प्रधानमंत्री ने दिसानायके का स्वागत करते हुए श्रीलंका की आर्थिक स्थिरता और तकनीकी विकास में भारत के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया.

स्विस इनोवेशन और भारतीय स्किल का मेल
स्विस कन्फ़ेडरेशन के राष्ट्रपति गाइ पारमेलिन के साथ हुई चर्चा में इनोवेशन मुख्य एजेंडा रहा. पीएम मोदी ने पारमेलिन के साथ स्विट्जरलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के विशाल टैलेंट पूल को जोड़ने पर बात की.

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ रणनीतिक संवाद
अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और पीएम मोदी की मुलाकात भारत-यूएई के मजबूत होते रिश्तों की एक और कड़ी साबित हुई. इस दौरान ऊर्जा और व्यापार के साथ-साथ 'फ्यूचर टेक' पर विशेष चर्चा हुई.

फिर दिखी भारत-फ्रांस की अटूट दोस्ती
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पीएम मोदी की मुलाकात ने एक बार फिर भारत-फ्रांस की अटूट दोस्ती को दर्शाया. दोनों नेताओं ने 'AI फॉर गुड' के मंत्र को साझा किया. मैक्रों और मोदी ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे जिम्मेदार AI के जरिए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है.मेक्रों ने AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति की जमकर तारीफ की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ai Summit, Delhi AI Summit 2026, India AI Summit 2026, AI Summit 2026 PM MOdi
Get App for Better Experience
Install Now