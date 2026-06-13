प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हफ्ते की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं. वो फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे. फ्रांस में पीएम मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. पीएम मोदी की इस यात्रा में कई अहम मुद्दों पर बातचीत आगे बढे़गी. दूसरी ओर टीएमसी में बगावत के बीच आज केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का दौर शुरू हुआ है. कोलकाता में टीएमसी नेता मदन मित्रा के ठिकानों पर सर्च चल रही है. अभिषेक बनर्जी के घर भी पुलिस और केंद्रीय बल के जवान पहुंचे हैं. इधर देहरादून और हैदराबाद में आज सुबह-सुबह एनडीए का पासिंग आउट परेड आयोजित हुआ. जिसमें 746 कैडेट्स को कमीशन मिला है. मॉनसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. शनिवार को यूपी, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश हो रही है. देश की हर बड़ी खबरों के लिए बने रहे एनडीटीवी के इस लाइव ब्लॉग के साथ.



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