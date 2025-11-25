राम मंदिर के शिखर पर लहराई धर्म ध्वजा, PM मोदी ने जोड़े हाथ, देखिए

पीएम मोदी ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और ''जय श्री राम'' के नारों की गूंज के बीच धर्म ध्वजा को फहरा दिया है. हवा में जैसे ही धर्म ध्वजा लहराई पीएम मोदी ने आसमान में देखा और दोनों हाथ जोड़कर अपना ध्वजा को नमन किया. इस दौरान पीएम मोदी के साथ RSS सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद रहे. इसके अलावा पीएम मोदी के साथ यूपी योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.

क्या है धर्म ध्वजा

10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने झंडे पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की चमक और वीरता का प्रतीक है, और इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ 'ॐ' लिखा है. केसरिया रंग ध्वजा की खासियत की बात करें तो समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है. ध्वज पर उकेरा गया दीप्तिमान सूर्य भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस पर 'ॐ' का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति भी अंकित है.

ध्वजा लहराते ही खुशी से झूमे लोग

पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर भगवा ध्वज लहराते ही भक्त खुशी से झूम उठे. पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को दिखाते हुए, गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है. PM मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया, जो मंदिर का निर्माण पूरा होने का प्रतीक है.