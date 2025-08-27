विज्ञापन
पीड़ितों को हरसंभव मदद... PM मोदी ने मां वैष्णो देवी मंदिर हादसे में 32 मौतों पर जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई जान-माल की हानि दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं.

  • जम्मू के वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है.
  • पीएम मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.
  • भारी बारिश के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरने से भूस्खलन हुआ था.
नई दिल्ली:

जम्मू के वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है. पीएम मोदी ने भूस्खलन की वजह से गई जानों पर दुख जताया है. उन्होंने पीड़ित परिवारों संग संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होंने की प्रार्थना की है. पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है. मैं सभी की सुरक्षा और कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "श्री माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई जान-माल की हानि दुखद है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है. मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना करता हूं.

लैंडस्लाइड से अब तक 32 लोगों की मौत

भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर मंगलवार को भूस्खलन की घटना हुई. अर्धकुंवारी के नजदीक पहाड़ी से गिरे पत्थरों और मलबे ने रूट को प्रभावित किया. हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है. फिलहाल, भूस्खलन और भारी बारिश के बाद श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है.

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी

एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसेन शाहेदी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि 15 लोगों के घायल होने की जानकारी है. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ऑपरेशन में जुटी हैं. मौसम में सुधार होने से कार्रवाई में तेजी आएगी और जल्द स्थिति सामान्य होगी.

