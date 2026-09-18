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पीएम मोदी की संकल्प शक्ति और अनुशासन ही उनकी सफलता का आधार: BJP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी

बीजेपी के राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने एनडीटीवी से बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी के अनुशासित जीवन, मजबूत संकल्प शक्ति और करिश्माई व्यक्तित्व की सराहना की. उन्होंने पीएम की दूरदर्शिता, जमीनी जुड़ाव और वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ाने के प्रयासों का प्रमुखता से जिक्र किया.

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BJP सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी बोले-PM मोदी बेहद अनुशासित नेता, उनकी संकल्प शक्ति ही सफलता का आधार
  • PM मोदी अपनी संकल्प शक्ति और अनुशासित जीवनशैली के कारण देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री माने जाते हैं
  • पीएम मोदी किसी से भी मिलते समय पूरा और अविभाजित ध्यान देते हैं तथा सभी सांसदों को उपयोगी सुझाव देते हैं
  • मोदी प्रवासी भारतीयों से आत्मीयता और गहराई के साथ मिलते हैं तथा विश्व में भारत की छवि बेहतर बनाते हैं
वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव कैसे बढ़ाया जाएगा?

"प्रधानमंत्री बहुत ही अनुशासित जीवन जीते हैं. आपको याद होगा कि साल 2012-13 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने उपवास के दौरान बिना पानी पिए अपने सभी कूटनीतिक कार्यक्रमों को पूरा किया था. अपनी इसी संकल्प शक्ति और अनुशासित जीवन शैली की वजह से वह देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री बने हैं," एनडीटीवी से बातचीत में बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उद्योगपति विक्रमजीत सिंह साहनी ने यह बात कही.

साहनी ने बताया कि पीएम मोदी जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसे अपना पूरा और अविभाजित ध्यान देते हैं. हाल ही में साहनी ने अन्य सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाश्ते पर मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सभी सांसदों को बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए.

प्रवासी भारतीयों से आत्मीयता के साथ मिलते

विक्रमजीत सिंह साहनी ने दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी की अप्रवासी भारतीयों के साथ हुई एक मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, "पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से बहुत ही आत्मीयता और शिद्दत के साथ मिलते हैं. वर्ष 2014 के बाद से विश्व भर में भारत की छवि कई गुना बेहतर हुई है. आज हमें भारतीय होने पर गर्व है. भारत को वैश्विक नेता बनाना उनका बहुत बड़ा सकारात्मक पहलू है और अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ उनके गहरे निजी संबंध हैं."

साहनी जी, आप कैसे हैं?

हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर आयोजित गणेश चतुर्थी कार्यक्रम में भी विक्रमजीत सिंह साहनी की मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी. इस मुलाकात का अनुभव साझा करते हुए साहनी ने एनडीटीवी से कहा, "पीएम मोदी एक बहुत ही करिश्माई नेता हैं. वह जब भी मिलते हैं, उन्हें सभी का नाम याद रहता है. अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी के अवसर पर उन्होंने मुझसे कहा 'साहनी जी, आप कैसे हैं? आपका कार्यक्रम तो बहुत अच्छा चल रहा है.' मैं यह सुनकर हैरान रह गया! इसका अर्थ यह है कि वह हर गतिविधि पर ध्यान रखते हैं और उनकी टीम हमारी गतिविधियों की लगातार निगरानी करती है." 

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