बिहार में मौत का खेल! एक महिला 12 साल बाद जिंदा मिली, 4 साल बाद खुद सामने आया 'मारा गया' शख्स 

बिहार में दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस और आम लोगों को हैरान कर दिया है. एक महिला, जिसे 2014 में मृत घोषित कर दिया गया था, वह 12 साल बाद जिंदा मिली. वहीं, एक ऐसा शख्स भी सामने आया है जिसने कथित तौर पर 2022 में अपनी ही हत्या की साजिश रची थी. अब चार साल बाद खुद पुलिस के सामने पहुंच गया.
2014 में भाई ने की शव की पहचान, झारखंड में जिंदा मिली
रोहतास जिले में साल 2014 में नहर से एक महिला का शव मिला था. उसके भाई ने शव की पहचान शकुंतला देवी के रूप में की. मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने पति अरुण मेहता समेत परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया. कछ समय जेल में रहने के बाद अरुण को जमानत मिल गई, लेकिन केस की सुनवाई के लिए कोर्ट के चक्कर लगते रहे.
2022 में हत्या, अब जिंदा लौटा शख्स
दूसरा मामला गोपालगंज से जुड़ा है. यहां रहने वाले सोनू कुमार नाम के शख्स को चार पहले 2022 में मृत मान लिया था. लेकिन 17 सितंबर को वह पुलिस के सामने जिंदा लौट आया. उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी प्रमिका के साथ दूसरे राज्य में रह रहा था. परिवार के विरोध से बचने और अपने प्रेम प्रसंग को छिपाने के लिए उसने यह साजिश रची थी.
बदमाशों ने हत्या कर दी
पुलिस सोने की तलाश में जुटी थी, इसी बीच परिवार को व्हाट्सऐप पर सोनू की फोटो के साथ मैसेज मिला. तस्वीर में सोनू के सिर पर खून दिखाई दे रहा था. साथ ही मैसेज में लिखा था- मुजफ्फरपुर के देवरिया इलाके में अज्ञात बदमाशों ने लूट के बाद सोनू की हत्या कर दी है. इसके बाद देवरिया थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की.
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