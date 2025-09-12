विज्ञापन
PM मोदी का AI वीडियो कांग्रेस के लिए बनेगा मुसीबत! IT एक्सपर्ट ने बताया- कितने साल जेल, जुर्माने का खतरा

बिहार कांग्रेस की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन को दिखाया गया है. इससे सियासी बवाल खड़ा हो गया है.

PM मोदी का AI वीडियो कांग्रेस के लिए बनेगा मुसीबत! IT एक्सपर्ट ने बताया- कितने साल जेल, जुर्माने का खतरा
PM Modi Mother
  • बिहार कांग्रेस ने बिना अनुमति पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है
  • साइबर एक्सपर्ट के अनुसार बिना सहमति किसी की छवि बिगाड़ने वाले AI वीडियो बनाना कानूनन अपराध
  • आईटी एक्ट 2000 की धारा 66डी के तहत AI वीडियो से जुड़ी धोखाधड़ी पर तीन वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान
नई दिल्ली:

PM Modi Video: बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां का जो एआई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उसको लेकर सियासी बवाल तो खड़ा ही हो गया है, लेकिन इससे कानूनी तौर पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. किसी की सहमति के बिना ऐसे AI वीडियो तैयार करना और उससे किसी की छवि बिगाड़ने का प्रयास करने पर कानूनी कार्रवाई जा सकती है. बिहार कांग्रेस की ओर से ट्वीट किए गए इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है. इसमें हीराबेन पीएम मोदी से तीखे सवाल करते हुए दिखाई पड़ रही हैं.

PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल, BJP ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, पढ़ें क्या है पूरा मामला

ये इलेक्ट्रानिक धोखाधड़ी है
साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि हमारे देश में आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस को लेकर समर्पित कोई विशिष्ट कानून तो नहीं है, लेकिन ऐसे AI वीडियो बनाना और उससे किसी की नकारात्मक छवि पेश करना कानूनन अपराध है. हालांकि ऐसे एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो को लेकर आईटी ऐक्ट 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी(धोखाधड़ी)  है. खुद ऐसे वीडियो बनाना या डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिये ऐसा करने पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है.

3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान
IT ACT 2000 की धारा 66डी के तहत इसमें 3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि ये जमानती अपराध है. वहीं आईटी ऐक्ट की धारा 66 सी के तहत भी मामला बनता है. ये धारा कहती है कि अगर आप किसी की आइडेंटिटी (पहचान) को चुराते हैं और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर अनुचित लाभ लेते हैं तो ये साइबर अपराध है. इसके तहत भी 3 साल की सजा का प्रावधान है.

मानहानि का मामला भी संभव
किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उसकी छवि का बेजा इस्तेमाल कर उसके खिलाफ गलत प्रचार करना एक तरह से मानहानि भी है. यह उस शख्स की गलत धारणा आम जनता के दिलोदिमाग में बना सकता है. BNS के तहत ये अपराध की श्रेणी में आता है. किसी की भी सहमति के बिना ऐसे AI वीडियो बनाना और उसे पोस्ट करना- आपको जेल पहुंचा सकता है. पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है और क्रिमिनल कोर्ट ऐसे मामलों में सजा सुना सकती है.

