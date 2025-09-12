विज्ञापन
PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, पढ़ें क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है. 

PM मोदी और उनकी मां के AI वीडियो पर बढ़ा बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, पढ़ें क्या है पूरा मामला
बिहार चुनाव से पहले ही पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर गरमाई राजनीति
  • कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां के संदर्भ में एक विवादित एआई वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया है
  • बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम मोदी की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया और कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है
  • कांग्रेस के इस वीडियो में पीएम मोदी को सोते हुए और उनकी मां द्वारा डांटते हुए दिखाया गया है
पटना:

बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन को लेकर राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा. पहले जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का मामला सुर्खियों में था वहीं अब एक नया AI वीडियो सामने आ गया है. ये वीडियो बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में पीएम मोदी और उनकी मां दिख रही हैं. कांग्रेस के इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने इस वीडियो को पीएम की मां, महिलाओं और गरीबों का अपमान बताया है. 

बीजेपी ने साधा निशाना 

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस वीडियो को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर पीएम मोदी की मां का अपमान कर रही है. यह अब गांधी की कांग्रेस नहीं रही, यह 'गालियों' कांग्रेस बन गई है. बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को इस वीडियो को लेकर शर्म आनी चाहिए. उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की मां, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका अपमान किया है. कांग्रेस के नेताओं को इस वीडियो के लिए माफी मांगनी चाहिए. 

टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को लेकर पीएम को लिखा पत्र

पीएम मोदी और उनकी मां का एआई वीडियो बनाने के मामले को लेकर पद्मश्री मथुरभाई सवानी ने पीएम मोदी एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने ऐसे वीडियो पर आपत्ति जताते हुए टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग की बात कही है. उन्होंने कहा है कि इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल को लेकर कोई नियम कानून जरूर बनाए जाने चाहिए. ऐसे वीडियो में जिस तरह का संवाद इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे भारत में कभी नहीं होता है. हम लोग इस वीडियो में दिखाए गए संवाद से पीड़ित हैं. इसलिए हमने ये पत्र लिखा है. 

इस एआई वीडियो क्या कुछ

आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस ने जो एआई वीडियो जारी किया है उसमें पीएम मोदी को सोते हुए दिखाया गया है. इसी दौरान पीएम मोदी की मां आती हैं और उन्हें डांटती हैं. इस वीडियो में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसे लेकर ही विवाद हो रहा है. 

पहले भी पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर हुआ है

पिछले महीने जब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे तो उस दौरान दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था. इस घटना के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था. इस घटना के सामने आने के बाद पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और राजद पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं. राजनीति से कोई लेना-देना न होने के बावजूद भी मेरी मां को कांग्रेस-राजद के मंच से घिनौनी गालियां दी गईं. यह बेहद दुखद, दर्दनाक और व्यथित करने वाली बात है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

