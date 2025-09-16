विज्ञापन
हर बार अलग अंदाज... पीएम मोदी ने पिछले 7 जन्मदिन ऐसे मनाए, इस बार क्या है प्लान?
  • पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर बड़े राष्ट्रीय संकल्प, नई शुरुआत या समाज के लिए कुछ खास करने का दिन बन गई है
  • इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे
  • पिछले वर्षों में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, कारीगरों के विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अहम योजनाएं शुरू की हैं
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन है. इस बार वह 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. पीएम मोदी का जन्मदिन आम लोगों की तरह केक काटने या जश्न मनाने का अवसर नहीं होता. पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो 17 सितंबर की ये तारीख उनके लिए किसी बड़े राष्ट्रीय संकल्प, नई शुरुआत या समाज के लिए कुछ खास करने का दिन बन गई है. आइए बताते हैं कि पीएम मोदी ने अपने पिछले जन्मदिनों पर क्या-क्या खास किया. 

इस साल ऐसे मनाएंगे जन्मदिन

प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे. धार जिले के भैंसोला गांव में यह प्रोजेक्ट मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल पार्क (PM MITRA) के तहत स्थापित किया जा रहा है. इसका मकसद विश्वस्तरीय टेक्सटाइल हब बनाना और निर्यात व रोजगार को बढ़ावा देना है. यह स्थानीय किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं का जीवन बदलने वाला प्रोजेक्ट है. पूरे देश में ऐसे 7 PM MITRA पार्क बनाए जा रहे हैं. 

इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्तों का सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खातों में किया जाएगा. साथ ही, पोषण माह 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ भी किया जाएगा. महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने वाली ‘सुमन सखी' चैटबॉट सेवा शुरू की जाएगी. ‘एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधों का वितरण भी होगा. आदिवासी क्षेत्रों में ‘आदि सेवा पर्व' की शुरुआत भी होगी.

पीएम मोदी ने ऐसे मनाए पिछले जन्मदिन

2024: ओडिशा में महिलाओं की योजना लॉन्च

पिछले साल पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर भुवनेश्वर गए थे. वहां उन्होंने 3800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों के अलावा महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना लॉन्च की थी. पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं से मुलाकात की थी. इस दौरान  एक आदिवासी महिला ने उन्हें खीर भी खिलाई थी.

2023: कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना

2023 में अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने PM Vishwakarma Yojana शुरू की थी. इसका मकसद कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है. इसके अलावा दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (IICC) का उद्घाटन किया. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का विस्तार भी किया था.

2022: विलुप्त चीतों की वापसी 

पीएम मोदी का 2022 में जन्मदिन बेहद खास रहा था. इस दिन उन्होंने विलुप्त हो चुके चीतों को बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरु किया था. इसके तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था. यह दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था.

2021 : रिकॉर्ड कोविड वैक्सीनेशन

2021 में कोविड काल के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के जन्मदिन पर 2.26 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया था. 

2020: कोविड काल में सेवा

उस साल देश में कोरोना वायरस फैला हुआ था. ऐसे में कोई विशेष समारोह आयोजित नहीं हुआ. बीजेपी ने सेवा सप्ताह चलाकर गरीबों और जरूरतमंदों को राशन बांटा, रक्तदान कैंप लगाए और वैक्सीनेशन अभियान चलाया था. 

2019: नमामि नर्मदा का हिस्सा बने

उस साल पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा बांध के 138.88 मीटर तक भरने की उपलब्धि के समारोह 'नमामि नर्मदा' का हिस्सा बने थे. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक जनसभा को भी संबोधित किया था.

2018 : संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहे

प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में अपना जन्मदिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थानीय लोगों के साथ मनाया था. इस दौरान छात्रों को कई उपहार भी भेंट किए थे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

