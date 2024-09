9 लाख की टोपी, 8 लाख का जूता... PM मोदी के तोहफों की नीलामी, 700 रुपए में भी बहुत कुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफों की नीलामी (PM Modi Gift Auction) शुरू हो चुकी है. अक्टूबर तक चलने वाली इस नीलामी में उनके 600 से ज्यादा गिफ्ट्स आप भी खरीद सकते हैं.पीएम मोदी ने देशवासियों से नीलामी में शामिल होकर दुनियाभर से मिले उनके उपहारों को खरीदने के लिए बोली लगाने का आह्वान किया है. पीएम मोदी को मिले उपहारों के साथ ही मिले हुए स्मृति चिह्नों की भी नीलामी होनी है.

पीएम मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिह्नों की ई-नीलामी मंगलवार को शुरू हुई थी, जो कि दो अक्टूबर तक जारी रहेगी. केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 600 से ज्यादा उपहारों और स्मृति चिह्नों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है. नीलामी के लिए इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा गया है.

इस बार पीएम मोदी को मिले 600 तोहफों की नीलामी हो रही है. इनमें टोपी, जूते,बैडमिंटन रैकेट,राम,लक्ष्मण सीता की मूर्ति, राम मंदिर मॉडल,कलश समेत तमाम चीजें हैं. पैरालिंपिक कांस्य पदक विजेता नित्या श्री सिवन के बैडमिंटन रैकेट की कीमत साढ़े 5 लाख रुपए रखी गई है. वहीं विश्व पैराएथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले शरद कुमार की टोपी की कीमत सबसे ज्यादा 9 लाख रुपए रखी गई है.

तोहफों की ज्यादा कीमत देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है. आप 700 रुपए में भी बहुत कछ खरीद सकते हैं. सबसे सस्ते गिफ्ट की कीमत महज 700 रुपए रखी गई है. 1200 रुपए तक में भी तमाम चीजें खरीदी जा सकती हैं.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हर साल मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान मिलने वाले विभिन्न स्मृति चिह्नों की नीलामी करता हूं. नीलामी की आय नमामि गंगे पहल में जाती है. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल की नीलामी शुरू हो गई है. उन स्मृति चिन्हों के लिए बोली लगाएं जो आपको दिलचस्प लगते हैं." बता दें कि

‘नमामि गंगे' गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए सरकार की एक पहल है. नीलामी से मिला पैसा इस पहल में सरकार खर्च करती है.

Every year, I auction the various mementoes I receive during the public programmes. The proceeds of the auction go to the Namami Gange initiative. I'm delighted to share that this year's auction has opened. Do bid for the mementoes you find interesting!https://t.co/pWeq3zwuXz