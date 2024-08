बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की उम्मीद... : मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए बोले PM मोदी

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है. यूनुस (84) को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन ‘बंगभवन' में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई. मोहम्मद यूनुस के प्रमुख बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है और जल्द ही बांग्लादेश में हालात में सुधार की उम्मीद जतायी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं. हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं. भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है.

